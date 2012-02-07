T24 LogoT24 Logo
Politika

Bahçeli: Yüzde 50 oy bölünelim diye mi verildi?

MHP lideri Bahçeli, Gençliğe Hitabe tartışmasıyla ilgili: ‘AKP Damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in felsefesinden feyz almaktadır’ dedi.

07 Şubat 2012 02:00


T24 - MHP lideri Bahçeli, Gençliğe Hitabe tartışmasıyla ilgili: ‘AKP Damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in felsefesinden feyz almaktadır’ dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 19 Mayıs kutlamaları, Gençliğe Hitabe ve Andımız tartışmalarına değindi.

Tartışılması gerekenin Gençliğe Hitabe ve Andımız değil, AK Parti’nin karakteri olduğunu belirten Bahçeli, “AKP damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in felsefesinden feyz almaktadır” şeklinde konuştu.


Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Hükümetin politikaları ülkemizi bir çıkmaz sürüklemektedir. Düşmanlığın gereğini her fırsatta göstermiş ve ispat etmiştir. Karşımızda çok tehlikeli bir süreç ilerlemektedir. Türkiye geri gidişle yüz yüzedir. Çirkeflik adım adım güçlenmiş, iftara salgın hale gelmiştir. Çaresizliğin kanıksanması herkesin gözü önünde meydana gelmiştir. Bölücülük kazanı besleme güçler tarafından ateşlenmiştir.

En kritik nokta iktidar anlayışının ustalık dönemi diye isimlendirilen dönemde maskesini indirerek gerçek yüzünü sergilemesidir.


19 Mayıs kutalamaları

Sayın Başbakan’ın ve hükümetin vatan sevgisini ölçecek değiliz. Biz olmayan bir şey ölçecek bir seviyede değiliz.

19 Mayıs törenlerinin öğrencilere sözde külfet getirmesi eğitimi olumsuz etkilemesi gibi bahanelere sığınarak kısıtlanması planlanmıştır.

19 Mayıs esarete karşı dik duruşun, direncin, kararlığının bir müjdesidir. 19 Mayıs hakkına gasp edilen milletimizin uyanışıdır. Zindandan ışığa çıkıştır. Milli bayramları güncellemeye çalışanlara sesleniyorum: Sizin başka işiniz yok mu? Sizin başka işiniz kalmadı mı? Neyi umuyorsunuz ve neyi amaçlıyorsunuz? Türkiye’yi nereye çekiyorsunuz?

Emin olun ki 19 Mayıs’tan kim rahatsız oluyorsa, diğer varisler de işbaşındadır. 19 Mayıs’ı akıllardan silmeye kimsenin gücü ve dermanı yetmeyecektir.

'Kuzey Kore olmaktan kurtuluyoruz’ diye alkış tutanlar bugünün Ali Kemal’leridir. 19 Mayıs’ı akıllardan, gönüllerden, vicdanlardan silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bizi birlikte millet yapan günleri elimizden almaya gücünüz yetmeyecektir.


Gençliğe Hitabe

AKP’nin diğer bir hedefi ise Andımız'la ilgili Gençliğe Hitabemiz yer almıştır. AKP’den çıkan çatlak sesler, sanki özel olarak görevlendirilmiş gibidirler. AKP’nin sözcüsü Gençliğe Hitabe'yi tartışmak lazım derken yeni bir çekişmenin kurdelesini kesmiştir.

Tartışılması gerek AKP’nin seviyesizliği ve karakteridir.


'Damat Ferit'in izinde gidiyorlar'

AKP Damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in yolunda feyz almaktadır. Yetmez ama evet deniliyorsa cansız bir vatan, kansız bir millet olalım onlar da muratlarına ersinler, topyekun yok olalım. Bu mudur istediğiniz? Nedir maksadınız? Neyi bizlere kabul ettirmeye çalışıyorsunuz? Sizin bu milletin birliğinden istediğiniz nedir?

Bu millet yüzde 50 oyu size dağılalım, parçalanalım diye mi verdi?




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24