Bahçeli: Yüzde 50 oy bölünelim diye mi verildi?



T24 - MHP lideri Bahçeli, Gençliğe Hitabe tartışmasıyla ilgili: ‘AKP Damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in felsefesinden feyz almaktadır’ dedi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında 19 Mayıs kutlamaları, Gençliğe Hitabe ve Andımız tartışmalarına değindi.



Tartışılması gerekenin Gençliğe Hitabe ve Andımız değil, AK Parti’nin karakteri olduğunu belirten Bahçeli, “AKP damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in felsefesinden feyz almaktadır” şeklinde konuştu.





Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:



Hükümetin politikaları ülkemizi bir çıkmaz sürüklemektedir. Düşmanlığın gereğini her fırsatta göstermiş ve ispat etmiştir. Karşımızda çok tehlikeli bir süreç ilerlemektedir. Türkiye geri gidişle yüz yüzedir. Çirkeflik adım adım güçlenmiş, iftara salgın hale gelmiştir. Çaresizliğin kanıksanması herkesin gözü önünde meydana gelmiştir. Bölücülük kazanı besleme güçler tarafından ateşlenmiştir.



En kritik nokta iktidar anlayışının ustalık dönemi diye isimlendirilen dönemde maskesini indirerek gerçek yüzünü sergilemesidir.





19 Mayıs kutalamaları



Sayın Başbakan’ın ve hükümetin vatan sevgisini ölçecek değiliz. Biz olmayan bir şey ölçecek bir seviyede değiliz.



19 Mayıs törenlerinin öğrencilere sözde külfet getirmesi eğitimi olumsuz etkilemesi gibi bahanelere sığınarak kısıtlanması planlanmıştır.



19 Mayıs esarete karşı dik duruşun, direncin, kararlığının bir müjdesidir. 19 Mayıs hakkına gasp edilen milletimizin uyanışıdır. Zindandan ışığa çıkıştır. Milli bayramları güncellemeye çalışanlara sesleniyorum: Sizin başka işiniz yok mu? Sizin başka işiniz kalmadı mı? Neyi umuyorsunuz ve neyi amaçlıyorsunuz? Türkiye’yi nereye çekiyorsunuz?



Emin olun ki 19 Mayıs’tan kim rahatsız oluyorsa, diğer varisler de işbaşındadır. 19 Mayıs’ı akıllardan silmeye kimsenin gücü ve dermanı yetmeyecektir.



'Kuzey Kore olmaktan kurtuluyoruz’ diye alkış tutanlar bugünün Ali Kemal’leridir. 19 Mayıs’ı akıllardan, gönüllerden, vicdanlardan silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bizi birlikte millet yapan günleri elimizden almaya gücünüz yetmeyecektir.





Gençliğe Hitabe



AKP’nin diğer bir hedefi ise Andımız'la ilgili Gençliğe Hitabemiz yer almıştır. AKP’den çıkan çatlak sesler, sanki özel olarak görevlendirilmiş gibidirler. AKP’nin sözcüsü Gençliğe Hitabe'yi tartışmak lazım derken yeni bir çekişmenin kurdelesini kesmiştir.



Tartışılması gerek AKP’nin seviyesizliği ve karakteridir.





'Damat Ferit'in izinde gidiyorlar'



AKP Damat Ferit’in izinden, MHP ise Mustafa Kemal’in yolunda feyz almaktadır. Yetmez ama evet deniliyorsa cansız bir vatan, kansız bir millet olalım onlar da muratlarına ersinler, topyekun yok olalım. Bu mudur istediğiniz? Nedir maksadınız? Neyi bizlere kabul ettirmeye çalışıyorsunuz? Sizin bu milletin birliğinden istediğiniz nedir?



Bu millet yüzde 50 oyu size dağılalım, parçalanalım diye mi verdi?









