Bahçeli: Yüzde 13'e kaçak viski getirsek bile yetişemeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Star Haber Ankara Temsilcisi Fatma Çözen'e yaptığı açıklamalarda, "Yüzde 13'e kaçak viski getirsek bile yetişemeyiz" dedi.

SoL'da yer alan habere göre, son günlerde çok sık gündeme gelen "HDP'ye oy veren Şerefsiz" tanımlamasını da anlatan Bahçeli HDP'ye oy vermiş Kürt seçmeni değil HDP'li olmayan ama HDP'yi kendi siyasal hedefleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan çevreleri suçladığını söylerken "Yüzde 13'le ne alakası var. Yüzde 13'e kaçak viski getirsek bile yetişemeyiz" dedi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Cilo dağının eteğinde birisi oy vermiş. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil ki. HDP'li olmayıp HDP'yi yönlendirmek, HDP'yi kendi siyasal çıkarları için kullanan, yatta, yalıda viskilerini rakılarını içerken ortaya koydukları kanaati ele alıyoruz.

Yaşanmış bir olay var mesela. Bir kotranın arkasında 4 kişi içkilerini içerken birisi diyor ki ben HDP'ye oy verdim. Diğeri diyor ki niye böyle bir şey yaptın o da diyor ki CHP'ye kırgınım. MHP'ye niye oy vermedin deniyor o da diyor ki MHP parti değil faşist bir parti. Şimdi gerçek niyet bu mu değil mi? Biz bunu sorguluyoruz.



Eskiden beri söylenir yalılardan viskilerini yudumlayarak siyaseti yönlendirmeye çalışıyorlar. Yüzde 13'le ne alakası var. Yüzde 13'e kaçak viski getirsek bile yetişemeyiz.