Bahçeli: Yunanistan'a yakışmayan bir tavırdır

Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan\'da Danıştay\'ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi kararına tepki göstererek, \"Yunanistan bu davranışlarla bir gün 9 Eylül\'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim\" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene katılan MHP lideri Bahçeli, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bahçeli, burada yaptığı açıklamasında bayramın önemine vurgu yaptı.

Yunanistan\'da Danıştay\'ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan\'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesi kararına tepki gösteren Bahçeli, \"Bir an düşünebiliyor musunuz? Sekiz tane 15 Temmuz darbecisi bir vesileyle Yunanistan\'a kaçıyor komşu bir ülke olmasına rağmen darbeciler üzerinden iltica kararlarını dün ve bugün gerçekleştirmiş oluyor\" dedi.

ABD\'nin bir papaz etrafında döndüğünü ve Türkiye\'yi tehdit altına aldığını belirten Bahçeli, \"Ekonomik yönden siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor. Bütün bunları göz önüne aldığımız vakit iki konu üzerinde dikkatlice durmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi FETÖ, ikincisi PKK, üçüncüsü ise IŞİD. Bu üç terör örgütü Türkiye\'ye musallat olmuş, yıllardan beri var olan bu terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin özel himayesi altındalar. Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump\'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye\'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan Amerika Birleşik Devletleri yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an Amerika Birleşik Devletleri\'nde kaçak olarak bulunan ve önümüzdeki günlerde vatandaşlık hakkı verilerek Türkiye\'nin yargılamasını kurtarmaya çalıştığı 200\'e yakın vatan haini vardır. Bunları unutmamak lazım\" dedi.

Yaşanan bu olayların ardından Türkiye\'de her partinin parti içi meseleleri ve partiler arasında ki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp Türkiye\'nin milli şuur etrafında milli bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, \"Bunun içinde Türkiye\'de bir yandan sistem değişikliği bir yandan da terörle mücadele artık sona varan başarıyı ömür taraftan da uluslararası ilişkilerdeki Türkiye\'nin varlığını ve bekasını koruyabilecek bir dış siyasete ihtiyaç olabilecek tarzda bir arada olmanın zaruret haline geldiğini kabul etmeliyiz\" şeklinde konuştu.

Bahçeli, \"Konuşmanızda bahsettiniz ama Yunanistan bir darbeci FETÖ\'cü askere iltica hakkı tanıdı. Yunanistan\'ın Türkiye\'ye karşı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?\" sorusuna, \"Yunanistan\'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu davranışlarla bir gün 9 Eylül\'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim\" diye cevap verdi.

\"Az önce ifade ettiğiniz gibi ABD ile yaşanan krizde Brunson hassasiyete ABD\'nin ön plana çıkıyor. \'Bırakılırsa kriz burada biter\' dedi ulusal kaynak danışmanı. Bununla ilgili olarak da Katar\'dan gelen para desteğinde Türkiye\'de herhangi bir şeyi ifade etmeyeceğini söyledi, değerlendirir misiniz?\" sorusuna ise Bahçeli şöyle cevap verdi: \"Türkiye geleceğini Katar\'a bağlamış değildir. Katar dost bir ülkedir, Müslüman bir ülkedir. Türkiye\'nin karşı karşıya bulunduğu küresel güçlerin kuşatmasına karşı Türkiye\'nin yanında olduğunu ifade eden bir yakınlaşma içinde olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum başarılar diliyorum\"

Görüntü dökümü:

-Bayramlaşma

-Bahçeli\'nin açıklamaları