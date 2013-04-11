Bahçeli: Erdoğan Yüce Divan'a önce bizi gönderecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekenin Meclis’e gelmesiyle ilgili olarak “MHP’li 51 milletvekili arkadaşımı AK Parti’liler de desteklerse Erdoğan, kendisinden evvel bizi Yüce Divan’a gönderecek. Sıra bir gün de bize gelecek inşallah” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin Meclis’e gelmesi ile ilgili değerlendirmelerede bulundu.

AKP'li vekillerin de destek vermesi halinde 51 MHP'li milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılacağını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Fezleke geldiği zaman 51 milletvekili arkadaşımız fezlekenin gereği olarak yargı yolunun açılması noktasında en içten katkıyı sağlayacaklardır. 327 milletvekiline sahip AK Parti de 51 milletvekili arkadaşımızı desteklerse, gelecekte Yüce Divan’a göndereceğimiz Recep Tayyip Erdoğan, kendisinden evvel bizi göndermiş olacak. Sıra bir gün de bize gelecek inşallah."

Devlet Bahçeli, fezleke konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Henüz bize gelmediği için içeriğini bilmiyoruz. Meclis’in kararına, adaletin kararına saygı duymak lazım. Eğer yargı yolunun açılması konusunda dokunulmazlığın gereği yapılacaksa 51 milletvekili arkadaşım bunu başlatacaktır. Kendilerinden isteğim budur" dedi.

Bahçeli, "Dokunulmazlığınızın kaldırılmasını MHP'li milletvekilleri destekleyecek mi?" şeklindeki soruyu ise "Öyle olması gerekir. Çünkü 5-10 seneden beri fezlekesi Meclis’te bulunup hâlâ yargı konusu tartışılan Başbakan’a örnek teşvik etmesi gerekir. Her konuda öncü, örnek ve önder MHP’dir" diye yanıtladı.