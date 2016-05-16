Bahçeli yönetiminden Çağrı Heyeti üyeleri hakkında suç duyurusu

MHP Genel Merkezi, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü kurultayı yapmakla görevlendirilen "Çağrı Heyeti" üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

MHP Genel Merkez Avukatı Yücel Bulut, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 2016/11529 no'lu şikâyet dilekçesinde, "ÇağrıHeyeti" üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesi uyarınca, soruşturma açılmasını istedi. Başvuruda, Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından olağanüstü kurultay çağrısı yapmak üzere, Çağrı Heyeti oluşturulmasına ilişkin kararın MHP Genel Merkezi tarafından temyiz edildiği, bu başvurunun sonucu beklenmeden, üst kurul delegelerinin kongreye davet edildiği belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, bazı üst kurul delegelerinin Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk mahkemelerine başvurmaları üzerine olağanüstü kurultay kararının infazının tedbiren durdurulduğu hatırlatıldı. Bu kararlara rağmen, Çağrı Heyeti'nin mahkeme kararlarını, "yok hükmünde saydığı ve tanımayacağını" açıkladığı vurgulandı.

Ankara Valiliği'nin "Kongrenin toplanmayacağı" yönündeki açıklamasına rağmen, Çağrı Heyeti'nce delegelerin ve kamuoyunun, kongrenin yapılacağı alana "Kaos çıkartmak" için davet edildiği, "Vatandaşların yasaya aykırı davranmak konusunda teşvik ve tahrik edildiği" ileri sürüldü.

Dilekçede, Yargıtay kararı kesinleşmeden harekete geçen Çağrı Heyeti'nin suç işlediği iddia edilerek şunlar kaydedildi:

"Karar kesinleşmediği için yetkisi olmaksızın kongre tarihi açıklayan, bu konuda yetkisi olmadığı için yaptığı işlemler ihtiyati tedbir yoluyla durdurulan Çağrı Heyeti, kongrenin hukuken yapılmasının mümkün olmadığını bilmelerine rağmen, tarafsızlıklarını yitirmek suretiyle son ana kadar vatandaşları güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirecek tahriklerini sürdürmüşlerdir. Mevcut mahkeme kararlarının varlığına rağmen, karar kesinleşmediği için hiçbir yetkisi olmadığı halde, kongre çağrısı yapan ve de mahkeme kararlarına rağmen vatandaşları, kongrenin yapılacağı ilan edilen alanda toplanmaya davet eden Çağrı Heyeti'nin kamu barışını bozmaya elverişli eylemleri suç teşkil etmektedir."

Bulut'un suç duyurusu dilekçesinde, Çağrı Heyeti üyeleri hakkında soruşturma talebine dayanak gösterdiği Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesi, "Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.