“Bahçeli YÖK'ü istedi, ÖSYM'yi aldı”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na getirilen Prof. Dr. Halis Aygün'ün MHP'ye yakınlığıyla bilindiği ifade edildi. Söz konusu atama, kulislerde 'ÖSYM'de ittifak paylaşımı' şeklinde yorumlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı istediği daha önceden kulislere yansımıştı.

BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin’in haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni kabinenin oluşum sürecinde bakan yardımcılıkları ve bürokrasideki kilit makamları isteyen ittifak ortağı MHP’ye ÖSYM Başkanlığı verildi. ÖSYM Başkanlığı’na MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün getirildi. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşılan, “Ülkücü kadrolar ülkenin teminatıdır. Yeni ÖSYM Başkanı hayırlı olsun” mesajları dikkati çekti.

YÖK’ü istedi ÖSYM’yi aldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından başlayan hükümeti kurma çalışmaları kapsamında defalarca Erdoğan’la bir araya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bürokrasideki kilit makamlara ilişkin taleplerinden ilki gerçekleşti. Mahmut Özer’in istifasının ardından haftalarca boş kalan ÖSYM Başkanlığı koltuğu, Bakanlık istemede ısrarcı olmayan ancak Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nı (YÖK) isteyen MHP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Halis Aygün’e teslim edildi.

Türkeş ve Yazıcıoğlu paylaşımları

MHP ile genel seçimler için oluşturulan Cumhur İttifakı’nı 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde de sürdürmek isteyen AKP, gayrı resmi ortağına ilk koltuğu eğitim alanında verdi. Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Halis Aygün’ün ÖSYM Başkanlığı’na getirilmesinin ardından sosyal medyada açılan, “Yeni ÖSYM Başkanı” etiketi kısa zaman içinde Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi. Resmi Twitter hesabından daha önce Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Aygün’e MHP’lilerden “destek” yağdı.

Akit kulisi: MHP, YÖK’ü istedi

Yeni Akit gazetesi, Cumhur İttifakı'nın iki ortağının arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile ilgili bir görüşme gerçekleştiğini yazmıştı.

Akit’te yayımlanan haber şöyleydi:

"Erdoğan, yeni hükümet için çalışmalarına devam ederken, bir yandan da MHP’yi de yönetime katma noktasında gelen önerileri değerlendiriyor. Bakanlık istemede ısrarcı olmayacağı konuşulan MHP’nin, YÖK Başkanlığı’nı istediği öğrenildi.

FETÖ terör örgütünün halen etkin olduğu öne sürülen üniversite camiasında birçok mensubunu kurban veren MHP’den bir ismin bu görev için uygun olacağını düşünen AK Parti’nin de bu talebe sıcak yaklaştığı kaydediliyor. MHP’nin YÖK başkanlığı için düşündüğü belirtilen iki ismin de bayan olması dikkat çekti."