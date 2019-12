-BAHÇELİ: YOKSULLUĞUN HESABI SORULACAK İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Başbakan (yola devam diyor) ama hayır yola devam değil, seni iktidara değil, yüce divana göndermenin zamanıdır. Çünkü bu yoksulluğun hesabı sorulacak'' dedi. Partisinin Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Bahçeli, İstanbul'da üç gündür programlar yaptıklarını, İstanbul'u ilçe ilçe gezdiklerini, düşüncelerini vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi. İstanbul'da MHP'ye karşı çok büyük bir ilgi olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu seçimler, Türkiye'nin çok önemli bir süreçte beka sorunuyla karşı karşıya olduğu bir dönemde yapılmaktadır. Bu seçimler, milletin kaderini belirleyecek. 12 Haziran, milletimizin karar anı olacak. Bütün İstanbullulardan dileğim; mutlaka ve mutlaka sandığa gitmelisiniz. Eğer çok yüksek bir katılımla seçimler yapılırsa seçim sonuçlarının üzerinde kimse bir tartışma yaratamayacaktır. Herhangi bir şekilde hile karışmaması, yüksek katılımla olması çok önem taşıyor.'' Türkiye'yi yaklaşık dokuz yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiğine işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu: ''Adalet ve Kalkınma Partisi, ortaya koyduğu politikalarla, tek başına bir iktidar döneminde, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olmadığının işaretidir. Hiçbir siyasi partiye nasip olmayan sayısal çoğunluk, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mecliste alacağı bir karara, çıkaracağı bir yasaya veya hükümet olarak uygulayacağı politikaya engel teşkil etmeyecek bir güçtedir ancak, aradan geçen süre içinde, bu tarihi imkanı iyi değerlendirememiş ve ülkemiz çok ağır, ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır; bunlar işsizlik, yoksulluk, asayişsizlik, etnik temelli bölücü terörün tırmanmasıdır. Bunun arkasında sağlık ve eğitim sorunları gelmektedir.'' Bahçeli, Türkiye'de en önemli sorunun işsizlik olduğunu, işsizlerin yüzde 22'sini gençlerin oluşturduğunu belirtti. -''BU İKTİDAR GİTMELİ''- AK Parti'nin üçüncü defa iktidar olmasının hayal olması gerektiğini savunan Bahçeli, şunları söyledi: ''Çünkü, dokuz yıla yakın sürede bu kadar sayısal çoğunlukla bir şey yapamayanların, üçüncü dönem için (dün bir şey yapamadık ama bugün yaparız) demesi inandırıcı değil. İktidar yorulmuştur, yıpranmıştır, gelecekte yapabileceği bir şey kalmamıştır. Dolayısıyla üçüncü dönemi söz konusu olmamalı. İktidar olmazsa ne olur? (Türkiye'de istikrarsızlık olur) diyerek halkı kaygıya ve korkuya sevk ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gitmesi Türkiye'nin kurtuluşu olur. Türkiye'nin sorunları çözecek bir zaman kazanması, yeni bir iktidara umutla yaklaşması ve toplumsal barışı ve huzuru beraberinde getirir. Onun için bugünkü iktidar gitmeli. Sayın Başbakan (yola devam diyor) ama hayır, yola devam değil, seni iktidara değil, yüce divana göndermenin zamanıdır. Çünkü bu yoksulluğun hesabı sorulacak. Muhalefeti, vatandaşı, kendisini eleştirenleri her zaman baskıyla, bazı ayak oyunlarıyla iktidar olacağına inanıyorsa aldanıyorsun kendi kendini kandırıyorsun. Dün Adalet ve Kalkınma Partisiydin... Sen aldatan ve kandıran bir partisin. Vatandaşa hizmet etmek için değil, yarın yargı önüne çıkıp dokuz yılın her türlü iftirasını, ayak oyununu, saldırısını, soygununu, ihalesini senden hesap soracak birileri geliyor diye korkuyorsun ve panik içerisindesin.'' -''PAKET DEMOKRASİSİ''- AK Parti'nin seçim dönemlerinde sosyal yardımlaşma fonu altında bazı yardımlarda bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle dedi: ''Seçim döneminde yoksulu suiistimal ediyorlar ve tekrar iktidar olmanın gayreti içine giriyorlar. Sosyal devletin gereğiyle yoksula, işsize, yetimlere, hastalara, öksüzlere fon ayrılıyor. Demek ki size gelen yardımlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihalelerle, imar rantlarıyla, haksız kazançlarla elde ettikleri gelirden gelmiyor. Sizin, çalışanın vergisinden geliyor. Demek ki, bu paketin sahibi millettir. Öyleyse bu yardım paketleri sizindir, helalinizdir, hakkınızdır. Alın paketi vurun tokadı gitsin. Paket demokrasi oluyor. Bu böyle mi devam edecek? Yoksullar üzerinden mi iktidar olmayı gerçekleştireceğiz? Buna dur diyecek bir politika olamaz mı? MHP, iktidarın her türlü tahribatını ortadan kaldıracak bir onarım ve toparlanma hükümeti kurarak, Türkiye'nin 100 acil sorununa çözüm getirmek suretiyle ülkemizi rahatlatmak, huzura kavuşturmak ve bin yıllık kardeşliğimizi devam ettirmek arzusu taşıyor.'' Bu arada miting öncesi CHP'nin seçim minibüsünden,''MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli, birazdan Çekmeköy halkıyla buluşacak'' anonsu yapıldığı dikkat çekti.