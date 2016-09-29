Bahçeli: Yenikapı ruhuna bağlılığımız tartışılmaz, OHAL'in 3 ay daha uzatılması yararlı olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan “OHAL’in uzatılmasına yönelik tavsiye kararına” ilişkin olarak, "OHAL'in 3 ay daha uzatılması yararlı olacaktır" görüşünü dile getirdi. "Yenikapı ruhuna bağlılığımız tartışılmazdır" diyen Bahçeli, "Desteğimiz tamdır. Bugüne kadar 8 adet KHK çıkarılmıştır. Devletteki dip bucak temizliği devam etmektedir ki bunun kısa zamanda sonuçlanacağını beklemek iyimserliktir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkez'inde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

'FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet izaman geçsede unutulmayacak. Türkiye büyük bir güce sahiptir. Bu badirenin de üstünden gelinecektir. Devletin bir tarafı doğrulurken, bir tarafı inişe geçmektedir. FETÖ'nün yıprandırmadığı hiçbir kurum yoktur. Türkiye düşmanı çevreler FETÖ ve PKK ile ülkemizin boyun eğmesini istemiştir. PKK, IŞİD, PYD bilinen terör yöntemlerle üstümüze saldırmış, FETÖ ise devlet içerisinde hareket kabiliyetini artırmıştır. Cebinde veya evinde 1 dolar bulunmuş ve block programlarıyla haberleşmişlerdir.

"Türkiye FETÖ'nün tortularında arınmalıdır"

"Sözde herkese el uzatmışlar, her alçak plana ise hevesle ortak olmuşlardır. Darbe tehlikesi geçmemiştir. Düşman cephesi hem faal hem de arsızdır. Türkiye, FETÖ'nün tortularından arınmalıdır, bizim desteğimiz tamdır. Yurtta Sulh Konseyi ihanet yapsının kimlerden oluştuğu açıklığa kavuşmuştur. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Suçun sabit olması için mahkeme kararını beklemek şarttır.

"Terörle mücadeleti destekleyeceğiz"

"FETÖ davasına dahil edilen Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Kumpasları'nda yaşanan süreçlerin bir daha yaşanmaması gerekiyor. MHP her zaman halkın yanında ve devletin yanında olacak. Hükümeti terörle mücadelede milli bilinç sürecinde kaldığı süre destekleyeceğiz. Bugün gelinen aşmada maruz kaldığımız tehdit günübirlik savunmalarla geçiştirilemez. MHP her türlü çözüme hazırdır. Tek çözüm PKK'nın tam olarak ortadan kaldırılmasıdır.

"Tedbir alınmazsa terörizm ülkeyi bitirecek"

"Ciddi, köklü, kalıcı tedbirler alınmazsa terörizm ülkeyi bitirecektir. Toplumsal ilerleme yol haritası olarak tacvir edilmiştir. Terörizmle mücadele kösteklenmesi durumunda iç savaşın çıkmasını herkes idrak etmelidir. diğer tedbirlerin de sosyal ve ekonomik başta olmak üzere gecikmeden alınmalıdır. Kürt kökü kardeşlerimizin terörle bağı yoktur. PKK, kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır. Bize göre kürt sorunu yoktur. Fakat onların sosyal problemleri haddinden fazladır. İç göç, yolsuzluk, aile hayatını deforme eden sorunlar geliştirilmesi gerektiği yönünde teklifte bulunmuştuk.

"Her doğru adımın yanındayız"

"Bildiğiniz gibi Başbakan Yıldırım, yatırım destek adı altında yatırımları Diyarbakır'dan kamuoyuna açıklamıştı. Yatırım için arazi tahsisi, bölgede üretilen mallara devlet tarafından alınması, işletme desteği, vergi desteği gibi destekler dikkat çekici olmuştur. Bunlar TBMM tarafından görüşülerek yapılan düzenlemeler çerçevesinde hayata geçirilmesi doğrudur. Her doğru adımın yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Öngördüğümüz çözüm önerileri arasında ekonomik, sosyal planlar yer alırken, refah ve devlet bütünlüğü hedeflenmiştir.

"MHP'ninGüneydoğru raporu"

"Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın rehafını arttırmak için köy düzenlemeleri yapılacaktır. Arınma sistemleri sağlıklı hale getirilecektir. Bölgenin her yerinde çalışanlar fabrikalara ortak olacak, yönetime katılacaktır. Pazar imkanlarının geliştirlmesi ile yoksulluk azalacaktır. Vatandaşlar kendi bölgelerini terketmek zorunda kalmayacaktır.