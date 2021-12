Bahçeli yeni bir seçim stratejisi üzerinde mi çalışıyor?

Elindeki seçim kartını en hızlı ve sürpriz şekilde gösterebilen siyasi lider olarak da bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında “İl il Anadolu teması ile herkese ulaşacağız. Ayak basmadık yer bırakmayacağız” çıkışında bulundu. Muhalefetin erken seçim ısrarını sürdürdüğü, AKP-MHP ittifakının ise seçimin planlandığı gibi Haziran 2023’te olacağını her fırsatta tekrar ettiği bir atmosferde Bahçeli’den gelen bu çıkış dikkatleri MHP’nin seçim stratejisine ve planlarına çevirdi.

Bahçeli açıklamasında açıkça 2023 seçimini işaret etti ve seçimlere kadar milletle dertleşeceklerini dile getirdi. Bahçeli’nin bu dertleşme sürecinde CHP’yi hedef alacaklarını da açıkça söylemesi dikkatlerden kaçmadı. Bahçeli, “CHP’nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde HDP ile ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini, Atatürk’le bağını koparışını halkımızla konuşacağız” dedi.

Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki sözleri siyaset kulislerine “MHP seçim startını verdi” şeklinde yansıdı. Peki MHP; 2023 seçimine özel bir stratejiyle mi gidecek, partide nasıl bir hazırlık var? Dahası MHP bölge toplantılarını zaten başlatmışken Bahçeli’nin çıkışları neye işaret ediyor?

MHP'li Yıldız: CHP'nin "hayır" oyu rol oynadı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı DW Türkçe’nin bu sorularını yanıtladı. “Biz seçime dönük çalışmalarımızı zaten başlattık, yoğun bir şekilde de sürdürüyoruz” diyen Feti Yıldız, Bahçeli’nin son çıkışlarında Türk askerinin Irak ve Suriye’de sınır ötesi operasyon yapmasına iki yıl daha imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne CHP’nin ‘hayır’ oyu vermesinin rol oynadığına işaret ediyor.

Feti Yıldız, “Yıllardır tezkereye evet diyen CHP, şimdi tamamen HDP’ye teslim olduğu için bu kez hayır dedi. Bizim de bunu halka doğru düzgün anlatmamız gerekiyor. CHP’nin milli politikalardan nasıl uzaklaştığını, merdiven altı anayasa çalışmalarına giriştiğini, HDP’nin üzerinde durduğu özerk yönetim çarkını nasıl kabul edeceğini halka söylememiz gerekiyor. Olay bundan ibaret. Halka gerçekleri göstereceğiz” diyor.

CHP'li Erkek: Halka bizi anlatacaklarına dert dinlesinler

CHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise MHP’den gelen bu çıkışlara “Biz toplumun her kesimiyle beraberiz. Halka gidip bizi anlatacaklarına, halkın derdini dinlesinler. Halkın ağır meselelerine çözüm sunamayanlar CHP’yle uğraşıyorlar. CHP bu vatan için çalışıyor, MHP ne yapıyor?” yanıtı veriyor.

Bahçeli'nin çıkışlarının arkasında AKP ile MHP’nin gün geçtikçe daha fazla oy kaybettiğine dönük kamuoyu araştırma sonuçları olduğunu öne süren Muharrem Erkek, “CHP için terörist, bölücü dediler. Daha önce de yaptılar bunu. Ama halk gerçeği gördü. Kral çıplak artık. Millet İttifakı’nın oyları yükselişte. MHP panikte” diyor.

Son anketlere göre Cumhur İttifakı geriliyor

Kamuoyu araştırma şirketlerinin son anketlerine göre AKP ile MHP’den kurulu Cumhur İttifakı özellikle ekonomideki kötü tablonun etkisiyle oy kaybediyor. KONDA şirketinin Eylül anketinde Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 41,6’ya geriledi. Ankette CHP ve İyi Parti’nin öncülüğünde muhalefet cephesinin oluşturduğu Millet İttifakı’nın Eylül’deki oyu yüzde 44,1’i buldu. Aynı ankete göre AKP’nin Eylül’deki oy oranı yüzde 32,7, MHP'nin oy oranı yüzde 8,9 olarak ölçüldü. KONDA’nın anketinde CHP’nin Eylül’deki oy oranı yüzde 24,8, İyi Parti’nin ise yüzde 19,3 olarak gösterildi.

Cumhur İttifakı’nın Ekim’deki oy oranının yüzde 40 seviyesinde olduğunu ise bir başka şirket, MAK Danışmanlık ölçtü. MAK Danışmanlık’ın yaptığı Ekim anketinde CHP’nin oy oranı yüzde 23,5, İyi Parti’nin yüzde 14,7, MHP yüzde 8 olarak kayıtlara geçirildi.

MHP’li Feti Yıldız ise herhangi bir oy kaybı yaşamadıklarını iddia ediyor. Yıldız CHP’den gelen eleştirilere, “Oy kaygımız yok. Mevcut yüzde 10 barajının çok üstünde bir oyumuz var. Sipariş verip, anket de yaptırmıyoruz. Bize gelecek oyları güçlü teşkilatımız sayesinde biliyoruz. Biz şimdi halkımıza CHP’deki politika değişikliğini anlatacağız. Biz, Türkiye’de milli birliğin korunmasının peşindeyiz. 60 yıldır yerinde sayanlar kalkıp da bizim oy oranlarımıza bakmasınlar, kendi oylarına baksınlar” yanıtı veriyor.

Yaşlı: Manipüle edilmiş bir seçim ihtiyacındalar

Siyaset Bilimci Fatih Yaşlı ise partisi oy kaybı yaşadığı için MHP lideri Bahçeli’nin CHP’yi hedef aldığı iddialarını yerinde buluyor. Yaşlı bu yöndeki düşüncesini DW Türkçe’yle “Bahçeli, oylarındaki düşüşü gördüğü gibi yükselişteki İyi Parti’ye kendi tabanından da bir kayma olduğunun farkında. Bu yüzden –iktidar destekçisi- görüntüsünü bir kenara bırakıp, politika üretmesi gerekiyor. Bir seçim stratejisi olarak AKP’den daha fazla CHP karşıtı olduğunu gösteriyor. Tezkere de bir kırılma noktası oldu” sözleriyle paylaşıyor.

Yaşlı’ya göre Bahçeli’nin söyleminde bir seçim stratejisi üzerinde çalıştığının işareti var:

"AKP-MHP bloku yüzde 51 oyla bir cumhurbaşkanı çıkarma ihtimalini giderek kaybediyor. MHP’nin baraj altı kalacağı, AKP sonrasının konuşulduğu bir dönemdeyiz. AKP-MHP bloku ittifak olarak da bir iktidar seçeneği olmaktan çıkıyor. Bir tahmin olarak söylüyorum. Normal yolla mevcut tabloyu değiştiremezlerse, AKP ile MHP açısından siyasi ve toplumsal muhalefetin bastırılacağı, manipüle edilmiş bir seçime ihtiyaç var. Türk siyasetini bir olağanüstü hal sürecine taşımayı hedefliyor olabilirler. Toplumsal muhalefetin bastırılmasında vurucu gücün MHP olacağı da açık. Bunu seçime doğru ilerledikçe daha açık göreceğiz.”

Erken seçim olsa da olmasa da Türkiye’nin seçim havasına girdiğini, ittifaklar arası yarışın hızlandığını belirten Fatih Yaşlı, bu süreçte yapılacak her değerlendirmede Bahçeli’nin yapacağı her açıklamanın, atacağı her adımın seçimle mutlaka bağlantısı olduğunun hesaba katılması gerektiğini vurguluyor.

Hilal Köylü/Ankara

© Deutsche Welle Türkçe