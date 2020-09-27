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Bahçeli: Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur

27 Eylül 2020 16:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur" dedi.

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Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın bugün sabah saatlerinde dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar düşmancadır, yeni bir kanlı sayfanın açılması demektir.

Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegâne gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız."

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