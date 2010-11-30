Bahçeli: Yabancı siteye dayanarak AKP hakkında hüküm veremeyiz

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada WikiLeaks internet sitesinin yayımladığı belgelere ilişkin olarak ''Yabancı bir siteye dayanarak AKP hakkında hüküm vermeyiz'' diyerek AKP'ye destek oldu.

Bahçeli’nın konuşmasından satır başları:

AKP zihniyetinin tahammülsüz ve kontrolsüz politikalarının kamçıladığı çatışma ortamı her alana yayılmış ve zehirli meyvelerini vermeye başlamıştır. Bu tablonun milletimiz tarafından daha fazla taşınması mümkün değildir.



AKP iktidarı geleneksel sorum alanlarını kaşımaktan ve kangren haline getirmekten vazgeçmemiş ve kendini mağdur olarak göstermeye devam etmiştir. Milletimizi TSK’ya karşı kışkırtarak mevzi kazanmaya çalışmıştır. Ancak milletimiz bu çekişmeden bıkmıştır. Milletimiz TSK ile sivil iradeyi temsil ettiğini iddia eden hükümet arasındaki gerilimli süreçten bunalmıştır.



Darbe amaçlı kişilerin emelleri karşısında tek vücut olmak zorunludur. Millet iradesini silah zoruyla gasp etmek küsmenin hakkı değildir. Ortada yanlış giden bir şey varsa çözüm millet iradesine başvurmaktır. Kim darbeye yelteniyorsa yürürlükte olan yasalar kapsamında ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Darbelerin ağır bedellere mal olduğu ve demokrasinin zayıflamasının kimseye yarar sağlamadığı sabittir.



3 generalin açığa alınması

''Darbecilerden hesap soracağız'' diyerek TSK’yı darbe örgütlenmelerinin merkezi gibi propaganda yapmak densizlik ve haysiyetsizliktir. TSK’ya mensup 3 generalin açığa alınma işlemi ile bu kapsamdaki tartışmalarda yeniden bir artış yaşanmıştır. Elbette hükümetin bu yetkisi vardır ancak bu gelişmelerin NATO’nun Lizbon’daki toplantıdan ve füze kalkanı tartışmalarından sonra gerçekleşmesi gündem saptırma ihtimalini de beraberinde getirmiştir. NATO karşısında çaresiz kalan hükümet gündem değiştirmek için başka gayretlere girişmiştir.

NATO karşısında çaresiz kalan hükümet gündem değiştirmek için TSK’yı tartışmanın içine çekmiştir. Hükümetin bakanları takdir haklarını kullanırken 3 general de hukuki haklarını kullanmıştır. İsimler bazında bir kaygımız ve desteğimiz söz konusu değildir. Meseleye ilkeler çerçevesinde yaklaşmaktayız.



Açığa alma konusunda hevesli olan hükümetin yolsuzluk yapan AKP’li belediye başkanı ve bürokratlara da uygulamasını bekliyoruz. Başbakan’ın uçakta verdiği beyanlardan açığa alınan generallerin AYİM’den lehlerinde karar almaları halinde yeni bir düzenlemeye gidecekleri anlaşılmaktadır.



Başbakan’ın beğenmedikleri kararlar karşısında yeni yasa çıkararak hukuku etkisizleştirmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Hükümetin açığa alma kararını savunurken kullandığı dil tehlikelidir. Askeri yargıdan bu kadar rahatsızsanız referanduma bu maddeyi neden eklemediniz.



Öcalan'ın 1 Mart'a kadar süre verdiği iddiası



AKP’nin ahlaktan ve insanlıktan uzak anlayışı sabırları taşırma noktasına getirmiştir. Yolsuzluğa, hırsızlığa mihmandarlık yapan bir hükümetin varlığı ile karşı karşıyayız. İmralı canavarı yattığı yerden milletimiz tehdit etmeyi sürdürmektedir. önümüzdeki yılın 1 Mart’ına kadar AKP’ye müddet vermeye cüret edebilmektedir. Hükümet ise bunlara rahat etme imkanı vermektedir.



İlhamını ve heyecanını hükümetten alan bölücü caniler Türk milletine meydan okumaktan korkmamıştır. Ne de olsa kendisini sultan olarak gören Recep Tayyip Erdoğan’ın gidecek yeri ve orada yetecek kadar parası vardır. Ancak AKP hükümeti bu dünyada muhakkak hesabını verecektir. Biz Mehmetçiğimize sahip çıkacağız, zayıflatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızın sınıflarına girerken haykırdıkları “Türküm, doğruyum, çalışkanım” sözlerini kaldırmak isteyenlere gereken dersi vermek için sabırla bekleyeceğiz.



Lizbon'da kediye kedi diyemedi, Lübnan'da katile katil dedi

İktidar partisi dış politikada zavallı ve aciz duruma düşmüştür. Füze kalkanı gelişmesi buna son örnektir.

Kazandık, başardık sözlerinin ne kadar boş olduğu anlaşılmıştır. Hayallerle süslenen dış politika can çekişmektedir.

Başbakan Ortadoğu sokaklarında kendisine gösterilen geçici ilginin büyüsüne kapılmıştır. Lübnan gezisinde İsrail hakkında sert sözler söyleyerek oradaki masun din kardeşlerimizi de sömürmekten çekinmemiştir. Öncelikle Erdoğan bu füze kalkanının kimi savunmak üzere kurulduğunu açıklamak zorundadır.

Şayet ülkemizin hiçbir komşusu tehdit değilse füze kalkanının ülkemize yerleştirilmesinin gerekçesi nedir.

NATO Lizbon zirvesinde belirlenen yeni stratejik konsept AKP’nin dış politikasını felç etmiştir.

Başbakan dış politikanın türbülansıyla sarsılınca soluğu Lübnan’da almıştır. Lizbon’da kediye kedi diyemeyen zihniyet Lübnan’da katile katil diyerek gönülleri almaya çalışmıştır.

Daha Mavi Marmara’nın hesabını sormayan Başbakan’ın Lübnan’da kuru sıkı atması doğru olmamıştır.

Ortadoğu sokaklarında yeni bir Nasır olmaya çalışıyorsan bil ki yanlış yoldasın. Maalesef Başbakan kibrin bataklığına saplanmıştır.



WikiLeaks iddiaları

Birkaç günden beri bir internet sitesinde ifşa edilen ve bizleri hayrete düşüren değerlendirmelere şahit oluyoruz. Sızdırmanın ABD’den yapılması konuya daha farklı bir boyut kazandırmıştır.

Meselenin asıl önemli tarafı ülkemizle olan kısmıdır. Özellikle Başbakan’la ilgili değerlendirmeler ilgi çekicidir. Ancak biz başka ülkeler tarafından yapılan değerlendirmelere değer vermeyiz.

AKP’nin konuyla ilgili tatmin edici açıklamalarına ihtiyaç vardır. Biz ne Başbakan’ı ne de çalışma arkadaşlarını yabancıların sözleriyle tanıyacak değiliz.

AKP ne kadar yanlışa düşse de biz bunları milletimizi dışında konuşmayız. Biz AKP’yi biliyor ve tanıyoruz. Başka hiçbir kaynağa ihtiyacımız yoktur.

Bir internet sitesinde yayınlanan bilgileri dikkatle takip edeceğimizi ancak dışarıdan yapılan yönlendirmelere karşı durarak iç politikayı etkilemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğimizi söylemek isterim.

AKP aklını başına almalı, milletimizi bölmekten vazgeçmeli, gerçekleri saptırmaya son vermelidir.