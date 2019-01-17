T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

17 Ocak 2019 14:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam\'da Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi il başkanları toplantısına katılmak üzere Kızılcahamam ilçesine geldi. Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Bahçeli, dua ettikten sonra Ülkücü Şehitler Anıtı\'na kırmızı karanfil bıraktı. Bahçeli, daha sonra şehitlikte bulunan Gökbörü Otağı\'nda bir süre dinlendikten sonra toplantının yapılacağı otele hareket etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Bahçeli\'nin anıta gelmesi

-Bahçeli\'nin karanfil bırakıp dua etmesi

-Detay

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KızılcahamamAnıtıMHPDevlet BahçeliKızılcahamamBahçeliGökbörü OtağıGörüntü Dökümü BahçeliMuhammet BAYRAMANKARADHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24