Bahçeli: Ülkemiz çözülmeye doğru sürükleniyor

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Tarihten ibret alınarak, gidişata bir son verilemez ise kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, ülkemiz çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılanmasına ve ardından ise çözülmeye doğru hızla sürüklenmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi şarttır ve bunun için, geçmiş doğru okunmalı ve mutlaka doğru anlamlandırılmalıdır'' dedi.





Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, güçlü ve yükselen bir devletin varlığının ve devamının; dağınık, çözülmüş, ayrışmış bir milletin içinden çıkartılmasının insanlığın tabiatına aykırı olduğunu ve örneği bulunmadığını vurguladı.





Bahçeli, 7 asır önce Söğüt'te 400 çadırlık bir Türkmen beyliğinden bir cihan imparatorluğunu çıkaran kudretle, geçen yüzyılda TBMM'nin açılmasına kadar varan süreçteki dinamiklerin birbiriyle aynı olduğunu, her iki olayda da ayrılıkların buluşmaya çevrildiğini, farklılıkların birleşmeye dönüştürüldüğünü kaydetti.





İmparatorluğun son asrında nifakla, ırkçılıkla, ayrımcılıkla zayıflayınca nasıl bir dağılmanın ve yıkılışın yaşandığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:





''Devletimizin kazanımlarını sekteye uğratacak, milletimizin kaynaşmasını geriye döndürecek gelişmelerin görüldüğü bu günlerde, ilk Meclisin ve Cumhuriyetin kurucu ruhunun anlamı hepimiz için daha da önem kazanmıştır. Tarihten ibret alınarak, gidişata bir son verilemez ise kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, ülkemiz çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılanmasına ve ardından ise çözülmeye doğru hızla sürüklenmektedir. Tarihin tekerrür etmemesi şarttır ve bunun için, geçmiş doğru okunmalı ve mutlaka doğru anlamlandırılmalıdır.





Zira 23 Nisan 1920; zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun dirilişidir. Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruluşudur. Teslimiyetçiliğe karşı bağımsızlığın, tavizlere karşı dik duruşun, kimliksizliğe karşı milli kimliğin ve dağınık yönetimlere karşı milli devletin doğuşunun müjdesidir. Ve bu müjde yeni bir nesli ve yeni bir dönemi temsil eden pırıl pırıl çocuklarımıza ithaf edilmiştir."