Bahçeli uçak korkusunu yendi

Gezilerinde, gittiği yerin Ankara'ya uzaklığına bakmaksızın her yere karayoluyla giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Almanya seyahatinde uçak korkusunu yendi, uçaktan görüntü bile verdi.

Bahçeli'nin uçağın içinden çekilen görüntüleri MHP'nin Twitter hesabından 'Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Avrupa Türklüğü ile kucaklaşmak, hasret gidermek için yola çıktı' diye paylaşıldı.

Seyahatlerinde, daha çok karayolunu tercih eden Bahçeli, en son 2012 yılında Hollanda’da düzenlenen bir kurultaya katılmak için uçağa binmişti.