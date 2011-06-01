T24 LogoT24 Logo
Politika

BAHÇELİ TWITTER'A YAZDI ANKARA (A.A)

01 Haziran 2011 02:33

-BAHÇELİ TWITTER'A YAZDI ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Unutmayalım ki hiçbir kutlu hedefe ulaşmak kolay olmuyor. Aslında maharet soluk alıp vermekte değil, sorunların üstesinden kararlılıkla gelmek ve güçlükleri aşacak iradeyi her fırsatta göstermektir'' dedi. Twitter'da, 12 Haziran seçim çalışmaları nedeniyle bir süredir takipçilerinden uzak kaldığını belirten Bahçeli, bunun anlayışla karşılanmasını istedi. Bahçeli, meşakkatlerle dolu bir yolda inançlarından ve milletten aldıkları güçle ilerlediklerini ifade ederek, şunları paylaştı: ''Özellikle son günlerde tertiplerin, tezgahların ve tuzakların alacakaranlığında yolumuzu şaşırmamızı bekleyen zavallılara da şahit oluyorum. Mukaddesi olmayan ve bir fikir uğrunda fedakarlık yapma onuruna kavuşamamış kim varsa aynı safta buluşmuş görünüyor. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki zamana tekabül eder. Her gecenin bir sabahı, her şerrin neden olacağı bir hayır vardır. Her zaman buna inanarak yolumuza devam ediyor, milletimize hizmet etme çabamızı sürdürüyoruz. Gelişen olaylar karşısında anlıyorum ki devlet yok, Cenab-ı Allah'a sığınıyor, 12 Haziran'da aziz milletime güveniyorum. Tarih sürekli olarak iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, hak ile batılın mücadelesine sahne oluyor. Unutmayalım ki hiçbir kutlu hedefe ulaşmak kolay olmuyor. Aslında maharet soluk alıp vermekte değil, sorunların üstesinden kararlılıkla gelmek ve güçlükleri aşacak iradeyi her fırsatta göstermektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24