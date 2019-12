-BAHÇELİ TWITTER'A YAZDI ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Unutmayalım ki hiçbir kutlu hedefe ulaşmak kolay olmuyor. Aslında maharet soluk alıp vermekte değil, sorunların üstesinden kararlılıkla gelmek ve güçlükleri aşacak iradeyi her fırsatta göstermektir'' dedi. Twitter'da, 12 Haziran seçim çalışmaları nedeniyle bir süredir takipçilerinden uzak kaldığını belirten Bahçeli, bunun anlayışla karşılanmasını istedi. Bahçeli, meşakkatlerle dolu bir yolda inançlarından ve milletten aldıkları güçle ilerlediklerini ifade ederek, şunları paylaştı: ''Özellikle son günlerde tertiplerin, tezgahların ve tuzakların alacakaranlığında yolumuzu şaşırmamızı bekleyen zavallılara da şahit oluyorum. Mukaddesi olmayan ve bir fikir uğrunda fedakarlık yapma onuruna kavuşamamış kim varsa aynı safta buluşmuş görünüyor. Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden önceki zamana tekabül eder. Her gecenin bir sabahı, her şerrin neden olacağı bir hayır vardır. Her zaman buna inanarak yolumuza devam ediyor, milletimize hizmet etme çabamızı sürdürüyoruz. Gelişen olaylar karşısında anlıyorum ki devlet yok, Cenab-ı Allah'a sığınıyor, 12 Haziran'da aziz milletime güveniyorum. Tarih sürekli olarak iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, hak ile batılın mücadelesine sahne oluyor. Unutmayalım ki hiçbir kutlu hedefe ulaşmak kolay olmuyor. Aslında maharet soluk alıp vermekte değil, sorunların üstesinden kararlılıkla gelmek ve güçlükleri aşacak iradeyi her fırsatta göstermektir.''