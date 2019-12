Bahçeli: TV'de sabah akşam RTE dizisi oynuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın hakaret savaşı yaptığını söyleyerek, “İki tane yiğit çıkmış meydana. Birbirlerine hakaret yarışıyla, seçim yarışı yapmaya çalışıyorlar” dedi.





Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Bahçeli, ``İnsanlarımız her gün sabahtan akşama kadar, televizyonu açıyor yeni bir dizi başlamış; Recep Tayyip Erdoğan, kısaltılmışı RTE. Bir saat sonra bakıyorsunuz yine RTE. Öğlen oluyor RTE, akşam oluyor RTE, gece oluyor RTE ve bu RTE'nin yalan dolan, iftira ve hakaretlerle dolu filmini seyretmek artık AKP'lileri de düşündürmeli, onlar da bir karara varmalı'' diye konuştu. Bahçeli AKP hükümetinin, beceriksizliklerin üstünü örtebilmek için gerilim stratejisi takip ettiğini söyledi.



Devlet Bahçeli, bugün saat 11.30'da Ankara'dan karayoluyla Çorum'a geldi. Anitta Otel'de bir süre dinlenen Bahçeli, partisinin Abide Meydanı'nda düzenlediği mitinge yürüyerek geçti. Burada yaklaşık 8 bin partiliye seslenen Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Deniz Baykal'a yüklendi.



Başbakan Erdoğan'ın seçim mitinglerinde yaptığı konuşmaların `siyasi üslubu çirkinleştirdiğini' söyleyen Bahçeli, ``Oraya çıkıyorsunuz ve orada bu seçimlerdeki memleket için hayırlı olacak düşüncelerinizi anlatacağınız yerde, kibirle, gururla, herkesi küçümseyerek konuşmaya başlıyorsunuz ve konuşmanız siyasi üslubu çirkinleştiren, Türkçemizi kabalaştıran ve herkese hakaret eden bir konuşma olarak dikkat çekiyor'' dedi.



Kavgaya müsade edilmemeli



``Gittiğiniz her yerde gerginliği arttırıyorsun. Kargaşa yaratmaya çalışıyorsun, kendi seviyene diğer siyasi partileri çekmeye çalışıyorsun. Bu tuzağa da başta Cumhuriyet Halk Partisi düşüyor'' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



``Türkiye'nin gerçeklerini vatandaşınla paylaşacağınız yerde iki tane yiğit çıkmış meydana, birbirlerine hakaret yarışıyla, seçim yarışı yapmaya çalışıyorlar. Bu gidişat sağlıklı ve doğru bir gidişat değil aziz Çorumlular. Siyasetin ve siyasi kültürümüzü bu kadar yozlaştırmaya, çirkinleştirmeye ve insanları birbirlerine bu kadar incitebilecek bir siyasi üsluba çekmelerini doğru bulmuyoruz. Siyasi partiler ve onun değerli yöneticileri davranışlarıyla, konuşmalarıyla milletimize örnek teşkil edecek şahsiyetler olarak kendini göstermelidir. Böyle olmalıdır ki, demokrasi içerisinde partiler olarak birbirleriyle yarışa girmiş olan milletimizin güzide insanları birbirlerini bir seçim ortamında hasım görmeye, düşman görmeye ve kavgaya kargaşaya hazır hale gelmeye müsaade edilmemelidir. Eğer bu yol böyle devam ederse siyasetimiz yine kavgayla, çatışmayla sonuçlanan acı olaylarla karşımıza gelebilir. Seçime 26 gün kaldı. Bundan sonra yapılacak mitinglerde Türk siyasetine bir güzellik Türk siyasetine nezaket, Türk siyasetine yapıcılık ve çözüm üreten fikirlerle dolu bir üslubu kazandırmak mecburiyetinde olduğumuzu artık anlamalıyız.''



Artık AKP'lileri de düşündürmeli



AKP'ye ders vermenin zamanının geldiğini de söyleyen Bahçeli, ``Çorum'daki AKP'ye oy veren insanlarımız her gün sabahtan akşama kadar, televizyonu açıyorsunuz, yeni bir dizi başlamış Recep Tayyip Erdoğan, kısaltılmışı RTE. Bir saat sonra bakıyorsunuz yine RTE, öğlen oluyor RTE, akşam oluyor RTE, gece oluyor RTE ve bu RTE'nin yalan, dolan, iftira ve hakaretlerle dolu filmini seyretmek artık AKP'lileri de düşündürmeli, onlarda bir karara varmalı'' dedi.



AKP iktidarındaki 6 yıl 3 aylık süre içinde ülkeyi iyi yönetemediğini de söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



``Milli Görüş çizgisinden geldiğini söyleyenler çok kısa süre içerisinde bu çizgiyi terkettiklerini, milli görüş gömleğini çıkarttıklarını söylediler. Arkasından da batı ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirerek, oradaki belli odakların yönlendirmesiyle kendilerine yeni bir tanım ortaya koydular. Bu yeni tanım `muhafazakar ve demokrat' siyasi parti olarak milletin huzuruna çıktıklarını ve önemli bir değişim geçirdiklerini ifade ettiler. Ancak böyle bir kimliği yani muhafazakar ve demokrat bir kimliğe sahip olduklarını söylemelerine rağmen acaba bu iki kavramın anlamlarına uygun bir siyaset mi uyguladılar? İşte burası tartışılır. 6 yıl 3 ay süre içinde başlangıçtan itibaren acemi, aceleci bir anlayış içerisinde, herşeyi en kısa sürede yapacaklarının şuuruyla hareket etmeye çalışarak ne yaptıklarını bilmez bir hale geldiler. Teslimiyetçi bir politika takip etmeye başladılar. Farkında olamaladılar. Kazan- kazan dediler, ne anlama geldiğini anlamadan neyi kazandıklarını bilmeden sürekli ülkeye kaybettirdiler.''



AKP gerilim stratejisi takip ediyor



AKP hükümetinin, beceriksizliklerin üstünü örtebilmek için gerilim stratejisi takip ettiğini de söyleyen Bahçeli, ``Bu gerilim stratejisi çatışmayı, cepheleşmeyi, kamplaşmayı, kavgayı, kaosu beraberinde getirdi. Yalnız bu gerilim stratejisini uygularken kendi kendilerine bu gerilimin oluşmayacağını bildikleri için karşılarında da bir parti oluşturmaya çalıştılar.''



O partinin de ana muhalefet partisi CHP olduğunu kaydeden Bahçeli, ``Türkiye'de bir tahtaravalli oyunu oynanmaya başlandı. Bir taraftan AKP, bir taraftan CHP, birisi inanç hortumculuğu yapıyor, diğeri laiklik istismarı yapıyor. Böyle bir gerilimle 6 yıl heba edildi'' diye konuştu.



Haksız rekabete dönüştü



Başbakan'ın seçimlerde adil bir rekabet içinde yarışması gerekirken, bunu haksız rekabet haline dönüştürdüğünü de savunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu rekabeti haksız rekabete dönüştürerek partisinin kazanması için her yolu denediklerini de söyleyerek, her yolu mubah gördüklerini ifade etti.



Bahçeli, ``Ankara'dan kalkıyorsunuz, bir devlet uçağıyla adı Ana veya Ata hiç farketmiyor. Geliyorsunuz havaalanına, oradan gideceğiniz ile karayoluyla tercih etmiyorsunuz, etrafınıza bakıyorsunuz, bir helikopter yok mu diyorsunuz, bir helikopter geliyor alıyor ve getiriyor. Yanınızda 500 tane çalışan, büyük toplantı kürsüleri ve oraya çıkıyorsunuz'' diye konuştu.



Cepheleşme ve kamplaşma arttı



Türkiye'de AKP iktidarı döneminde cepheleşme ve kamplaşmanın arttığını ve bunun sadece siyasi partiler arasında olmadığını da dile getiren Bahçeli, toplumun inananlar- inanmayanlar, ilericiler- gericiler olarak birbirleriyle tekrar bir araya gelmeyecek, keskin hatlarla ayrılmaya çalışıldığını vurgulayıp sözlerine şöyle devam etti:



``Etnik bölünme körüklenmiş, Alevi-Sünni çatışması arttırılmak istenmiş ve Türkiye'nin bin yıllık kardeşliği, bir arada yaşama güzelliği tahribat altına alınmak istenmiştir. Türkiye'nin böyle bir çatışma ve cepheleşmeye yönelmesi hali Türkiye için hayırlı olmaz. O sebepten dolayı Türkiye'de milli birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak bu ülkede yaşayan her insanımızı kutsal bir emanet kabul edip, alevisi-sünnisiyle, doğulusu-batılısıyla, kuzeylisi-güneylisi ile bin yıllık kardeşliğini, bu topraklarda daha bin yıllar yaşatmak üzere pekiştirmek en sağlıklı bir yol olarak görülmelidir. Kavganın, kaosun kimseye faydası olmadığı iyice görülmüş ve anlaşılmıştır. Siyasi başarılar bu çatışmalar üzerine inşaa edilmemelidir. O inşaata kurulacak bir bina çöker ise Allah muhafaza, herkes altında kalır. Başta bu çatışmayı körükleyenler.''



Sosyal dinamit fitili hazır



Son yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'de her an sosyal dinamit fitilinin ateşlenmeye hazır olduğunu da ileri süren MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'de 5 milyon 600 bin işsizin olduğunu da söyledi ve Başbakan Erdoğan'a şöyle seslendi:



``Türkiye'nin kriz dönemlerini yaşayan ve çözen değerli bilim adamları, bürokratları var. Bunları biraraya getir. Bu kriz neyin nesidir. Nereden başladı, nasıl gelişiyor. Türkiye'ye Allah muhafaza yansırsa, ülkemizin bugünkü ekonomik, sosyal şartlarında ve bekaa konusunun çok tehlikeli bir boyut aldığı bu günlerde ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalırız bunu araştır, düşün. Ekonomik sosyal konseyi sürekli topla. Her sosyal kesimden, sanayicisinden, esnafından, işvereninden, işçi sendikalarından kim varsa hepsinin düşüncesini alarak bu krizi önlemenin ve mutlaka da önlemenin gayreti içerisinde olmak gerektiğini de Sayın Başbakan'a hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bu dönemi en iyi yaşayanlar biziz, değerli arkadaşlarım.''



Zengin yoksul sayısı arttı



AKP iktidarı döneminde zengin ve yoksul sayısının arttığını da ifade eden Bahçeli, yerel seçimlerde herkesin sandığa gitmesini ve sandığa da sahip çıkmasını istedi.



Bahçeli, ``O zaman AKP'ye dur, MHP'ye yol ver demek olmalıdır'' diye konuştu.



MHP lideri Bahçeli, Çorum mitinginin ardından Çankırı'ya hareket etti.