Bahçeli: Türkmeneli'ni savunmak adına silah seçeneği masaya yatırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerekirse Türkmeneli'ni savunmak ve korumak adına silah seçeneği de dahil olmak üzere, her alternatif derhal masaya yatırılmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Musul’daki gelişmeleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Bahçeli takipçileriyle şu mesajı paylaştı:

“Musibet bulutları öbek öbek birikerek üzerimizde toplanmış, huzur güneşimizi, umut ışığımızı, ufuk çizgimizi kapatmıştır. İndirilen bayrağımızın sızısı hepimizi infiale sürüklemişken, şimdi de Türkmeneli işgal ve esaretle boğuşmaktadır. Teröristler Musul’daki diplomatik misyonumuza girerek 49 kişiyi rehin almış ve açıkça Türkiye’ye meydan okumuşlardır. Bu iç yaralayıcı gelişmeleri dikkat ve titizlikle takip ediyor, gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. IŞİD’in Türkmeneli’ndeki provakasyonlarını ve Musul Başkonsolosluğumuza yönelik mütecaviz eylemini şiddetle kınıyorum. Öncelikle IŞİD’in elindeki vatandaşlarımız mutlaka kurtarılmalı, ülkemize intikalleri temin edilmeli, kaygılı bekleyişler sonlandırılmalıdır. Maalesaef ki canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz Türkmen kardeşlerimiz terör örgütü IŞİD’in baskı, zulmü ve saldırısı altındadır. Türkmenler varlık ve hayat mücadelesi vermekte, işgalci IŞİD teröristlerine imkanlar nispetinde dayanmakta ve karşı durmaktadır. Yanı başımızda soydaşlarımızın muhatap kaldığı gaddarlığa karşı hükümet her türlü müdahale seçeneğini gündeme almalıdır. Uluslararası toplumu harekete geçirmeli, diplomatik temasları yoğunlaştırmalı ve Türkmenlere yardım ederek kol kanat germelidir. IŞİD’in ürediği bataklığı kurutmak ve yok etmek için Türkiye her türlü imkân ve kabiliyete sahiptir. Dökülen her Türkmen kanı, alınan her Türkmen canı bizden giden ve kopan bir parçadır. Ortadoğu’daki Türklük kaleleri düşerse, Irak’taki Türklük çağlayanı kurursa buna sebep olanlar kimsenin yüzüne bakamaz, insan içine çıkamaz. Mutlaka ki, Irak’ın toprak bütünlüğü korunmalı, Türkmenlerin can ve mal güvenliği emniyete alınmalıdır. Gerekirse Türkmeneli’ni savunmak ve korumak adına silah seçeneği de dahil olmak üzere, her alternatif derhal masaya yatırılmalıdır. Oyalanacak vakit, boşa harcanacak zaman kalmamıştır. Türk milleti devletinin yanındadır, tüm olumsuzlukları saklı kalmak kaydıyla, cesur ve dirayetli davrandıktan sonra hükümetinin arkasındadır. Bilelim ki, Ankara ve İstanbul neyse; Musul ve Kerkük odur ve Türkmeneli son yurdumuzun manen tamamlayıcısı ve uzvudur."