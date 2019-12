Bahçeli: Türkiye'nin çivisi çıktı

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. AKP'ye yüklenen Bahçeli, füze kalkanı projesinin karara bağlandığı NATO Zirvesi'ni eleştirdi.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



İnsan hayatının değersiz olmadığını göstermek için iktidarın düşünmesi ve faaliyete geçmesi gerekmektedir. Duble yol yapmakla övünen iktidarın yollarda meydana gelen kazaların azalması için harekete geçmesini bekliyoruz.





24 Kasım mesajı



Yarın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayacağız. Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilmesinin 82. yılını kutlayacağız. Öğretmenlerin özverili çalışmalarını her fırsatta takdir etmek hepimize düşen en önemli sorumluluklarımızdan olmalıdır.



Milli kimliğin oluşmasında, millet bilincinin anlaşılmasında öğretmenlerin önemli bir işlevi vardı. Kısıtlı imkanlar içerisinde çocuklarımızı geleceğe yetiştiren öğretmenlerimiz takdire şayandır.



Öğretmenlerimizin ekonomik sıkıntı içerisinde olması iktidarın utancıdır, iktidarın ayıbıdır. Öğretmenlerimiz ekonomik bir çıkmaz içerisindedir. Öğretmenlerin sorunlarına çözüm bulunmazsa gelecekleri tehlike altında olacaktır.



Eğer millet olarak sorunlar yumağını çözemiyorsak, kendi kaderine bırakılan öğretmenlerimizin kendi hallerine bırakıldığı aşikardır.



Her yıl yeniden ele alınan sınav ve yönetmelikler, öğretmenlerimizi sıkan ve bunaltan sorunlar olmuştur





"AKP eğitim sistemini yaz boz tahtasına çevirdi"



Eğitimin milli niteliği aşındırılmıştır. Eğitim sistemini yaz boz tahtasına çeviren AKP, çözümsüz bir yapıyı hayata geçirmek için uğraşmaktadırlar.



AKP ile birlikte sorunları çözmek mümkün değildir. Sürgünler, görevden alınmalar öğretmenlerin yaşadığı dramlar arasındadır. Dışlanan, hakarete maruz kalan, düşünce ve milli duruşlarından dolayı suçlanan öğretmenlerimizin haklarını arayacağız.



Öğretmenler vatan ve millet sevgisinden dolayı dışlanmaktadırlar. Öğretmenler için önerilerimiz şunlar. Sözleşmeli öğretmenlik sorunlarının çözülmesi. Karşılaştıkları zorlukların bertaraf edilmesi. Lojman imkanlarının sağlanması. Öğretmenler için yapılacak düzenlemelerin arkasında duracağız.



18 Kasım 2010 tarihi itibariyle AKP'nin 8. yılı dolmuştur. Bu sürede 58-59-60. Cumhuriyet hükümetleri AKP tarafından kurulmuştur. 8 yıl çok uzun bir süredir. Bu süre sorunların çözülmesi için elverişli bir zamandı.



AKP görevini layığıyla yerine getirememiştir. Seçimlerin öncesi ve sonrasında sağduyulu bir Türkiye olacağını iddia etmesine rağmen bu gerçekleşmemiştir.





"Başarısızlıklarını halka ödettiler"



AKP hükümeti her alandaki başarısızlığını halka ödetmiştir. AKP ile geçen seneler milletimizi umutsuzluğa sürüklemiştir. Kurumlar kavgalı ve gerilimli, halk mutsuz bir hale gelmiştir. AKP ile demokrasi, özgürlük gibi olumlu kavramlar asıl anlamlarında uzaklaştırılmıştır, istismar edilmiştir



Türkiye'nin AKP ile deyimi yerindeyse çivisi çıkmıştır. İddialarıyla yaptıkları arasında çelişki olan iktidar gerçekleri saklamıştır.



8 yıldır Ermeni kiliseleri onarılmış, inançlarımıza güveniyoruz sözleriyle patrikhane övülmüş, ruhban okulu için çalışmalara başlanmış, peşmerge reisleri kırmızı halılarla karşılanmış, AB'nin talimatlarına boyun eğilmiş, başörtüsü istismar edilmiş, teröristler davullarla karşılanmış, imralı canavarıyla masaya oturulmuş, medya baskı altına alınmış, iş alemi sindirilmiş, siyasi haciz altına alınmış, sizden bizden ayrımı hayat bulmuştur.



İktidarın hafızalarda kalan özellikleri bunlardır. Bunların çok daha fazlası vardır. Milletimizin hiç şahit olmadığı rezilliklere maruz kalmıştır. Milletimiz bu iktidarla otuz altıya bölünmüştür.





"Milletimiz 36'ya bölündü"



Milletimiz 36'ya bölündü, mahalli düzeydeki bir dil Türkçe'nin karşısına çıkmıştır. AKP İktidarı kaos yaratmıştır. "Beraber yürüdük biz bu yollarda" sözleriyle millet kandırılmıştır. Yeni ekonomik ufuklar belirlenememiştir. Vatandaşlarımızın hayat standartları azalmıştır. Büyüme ve kalkınma sadece sözde kalmıştır.



Ülkemizin ekonomik düzeyde 20. olmasıyla iftihar edilmiş, ama insan haklarında çok geri olmamız iktidarı hiç etkilememiştir.



Her zemin çatışma ortamına çevrilmiştir. Belirsizlik sarmalı, korku girdabı, kavga ortamı gelişmiştir. Siyasi hayat gerçeklerle bağını kesti ve yalanın talanın merkezine dönüştü. AKP hükümetleri döneminde milletimize verilen sözler tutulmamıştır.



2002 seçimleri öncesinde meydanlarda sesini duyuran AKP'nin sırları ortaya çıkmıştır. Başbakan Erdoğan ve yol arkadaşları milletimizin beklentilerine çözüm bulamadı. AKP ülkemizi soymak ve tek başına iktidar olmak istemiştir ve bunda başarılı olmuştur PKK açılımının başlatılması için AKP'nin işbaşına gelmesi istenmiştir.



İsrail'e sahte diklenme yapılması için Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar olması istenmiştir. Türkiye'yi yıkmak, ayrışmış, ufalanmış bir millet haline getirmek için uğraşılmıştır. İşte AKP budur. İktidar olmasının çirkin ve dayanılmaz sonuçları bundan ibarettir.





"Hesap günü yakındır"



Devletimize ne kadar zarar verirse versin, hesap vereceği gün yakındır. AKP'nin hesaba çekileceği gün yakındır. MHP, devletinden aldığı güç ve destekle AKP'ye milli dersi vermek için uygun zamanı beklemektedir. AKP'ye yaptıklarını ödetmek için sabırsızlık içerisindeyiz.



Devlet yapımızı yıkmaya çalışanlara müsaade edilmeyecektir, fırsat verilmeyecektir. Devletimizi korumaya azimliyiz. MHP olarak, AKP ve diğer partilere oy vermiş kardeşlerimizi de yanımıza alıp ihanete geçit vermeyeceğiz.





NATO toplantısı



NATO toplantısından sonra, yanlış ve aldatıcı yanlış bir bilgi verilmeye çalışılması talihsizlik olmuştur. AKP çevrelerinde zafer kazanılmış havası yaratılıyor. Bu bilgiler aldatıcıdır.



Füze savunma sistemi Türkiye'de en tartışılan konu oldu. AKP hükümetinin bu konudaki amacı bu değerlendirmelerle daha açık olarak görülebilecektir.



Başbakan Erdoğan'ın NATO Lizbon zirvesine katılmayarak, Türkiye'yi Gül'ün temsil etmesinin arkasında düşünce açığa çıkacaktır.



Başbakan'ın “komuta kontrol merkezinde biz düğmeye basan taraf olmak istiyoruz” sözleri, bastırılmış isteğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Füze savunma sisteminin hangi tehdide karşı ele alındığı görüşülmüştür. AKP hükümeti füze savunma sisteminin hedefinin İran olduğunu kabul etmiştir.



İran hedef değilse, hedef Afganistan mıdır? Sistem İran dışında hangi ülkeyi hedef alacaktır. Füze kalkanının kurulacağı ülke Türkiye olarak belirlenmiştir.





"Başbakan Rasmussen'le aynı noktaya geldi"



Ülkemizin bu meselede tarihi ve coğrafyasını nasıl kullandığıdır. AKP iktidarının atanmasına itiraz ettiği ve sonunda pes ettiği Rammussen'le aynı noktaya gelmiştir. Savunma sisteme kontrolünün Erdoğan veya başkasında olması hiçbir şeyi değiştirmeyecektir.



Lizbon kararları bunu teyit etmiştir. Başbakan'ın sanal ön şartları boşa çıkmıştır. NATO Lizbon zirvesinde ne zafer kazanılacak bir durum var, ne de “biz olmasak zirve olmazdı” sözlerinin bir anlamı vardır.



Her konuda konuşan Başbakan'ın 1 haftadır hiçbir yorum yapmaması, geri planda kalması kendisine hiçbir şey kazandırmayacaktır. Sürekli sahte diklenen AKP'nin ağzına bir parmak bal sürülmüştür.