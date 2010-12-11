Bahçeli: Türkiye'nin böyle tokalaşmalara ihtiyacı var

T24

2007 seçimlerinden sonra Meclis Açılış Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'le tokalaşmıştı.Bu kısa süreli temasın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DTP ve ardından kurulan BDP'ye, izledikleri politikayı gerekçe göstererek mesafe koydu. Hatta, "PKK'nın silahsız kanadı, meclis çatısı altındaki uzantıları" ifadelerini kullandı.İki gün önce ise TÜSİAD resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la birlikte Sırrı Sakık, Hasip Kaplan ve Pervin Buldan'la selamlaştı, tokalaştı.Bahçeli, Milliyet Gazetesi'nin "Demirtaş'la tokalaşmanız tesadüf müydü? Yoksa planlanmış mıydı?'' sorusunu yanıtladı. MHP lideri, bunun planlanmamış bir temas olduğunu söyledi. Ardından da ılımlı bir mesaj verdi. Bahçeli, "Meclis'te yanyana çalışıyoruz. Görmezlikten gelmek olmazdı. Nezaket gereğiydi" dedi.Bahçeli, "Türkiye'nin bu günlerde bu tür tokalaşmalara çok ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.