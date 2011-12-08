-Bahçeli: Türkiye tesir alanında TBMM (A.A) - 08.12.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin kriz ve kaosla baskılanmış ülkelerin hemen yanı başında ve doğrudan tesir alanında olduğunu belirterek, ''İflasla yüze yüze kalan Yunanistan'ı, ekonomik yıkımın darbesini ağır bir şekilde alan İtalya takip etti ve AB, kurumsal olarak tartışmalı bir eşiğe dayandı'' dedi. Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde partisinin görüşlerini açıklarken, 10. yılına giren Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin 10. bütçesinin müzakere edildiğini anımsattı. Bütçe sayısının bile iktidar partisi tarafından dillendirilen vaatlerin yerine getirilmesi ve verilen sözlerin tutulması için ne kadar geniş bir zaman aralığının var olduğunu ortaya koyacağını savunan Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bütçe görüşmelerinde bulunamayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''acil şifa'' dileğinde bulundu. 2012 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, hem Türkiye'de hem de komşu coğrafyalarda yaşanılan sorunların ve tehlikeli gidişatın üst üste çakıştığı bir dönemde görüşüldüğüne dikkati çeken Bahçeli, küresel ekonomideki yangının, AB üyesi bazı ülkelerdeki ekonomik gerilimin, bunların sosyal ve siyasal sistemlerindeki tıkanıkların da bu sürece paralel gittiğini anlattı. Türkiye'nin etrafının ''ateş çemberine'' alındığını ifade eden Bahçeli, ''Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz, yakın coğrafyalardaki halk hareketleri Türkiye’nin hiç olmadığı kadar tehditlerle burun buruna olduğunu göstermektedir'' dedi. ''En büyük ticaret ortağımız olan ve yabancı sermayenin en fazla geldiği AB, bugün ekonomik, sosyal ve siyasal problemlerle boğuşmaktadır'' ifadesini kullanan Bahçeli, ''seçilmiş siyasi yönetimlerin borç krizinin neden olduğu dalganın altında kaldığını ve uzaktan kumandalı hükümetlerin ardı ardına kurulduğunu'' ileri sürdü. ''İflasla yüze yüze kalan Yunanistan'ı, ekonomik yıkımın darbesini ağır bir şekilde alan İtalya'nın takip ettiğini ve AB'nin kurumsal olarak tartışmalı bir eşiğe dayandığını'' anlatan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Dikkatlerinizi çekmek isterim ki Avrupa'daki çalkantıların, Türkiye ekonomisini başta sermaye hareketleri olmak üzere reel sektörün daralması yoluyla olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Geleneksel ihraç pazarımız olan AB'deki kriz, ihracat potansiyelimizi tehlikeye düşürecek bir risk taşımaktadır. Diğer ihracat pazarlarımız olan Ortadoğu ve komşularımızda yaşanan olaylar nedeniyle ihracatımızı bu bölgelere kaydırmak da tabiatıyla zor olacaktır. Üzülerek söylemeliyim ki, Türkiye kriz ve kaosla baskılanmış ülkelerin hemen yanı başında ve doğrudan tesir alanındadır. AKP Hükümeti'nin vizyonsuzluğu ve meselelere kasti aşan yanlış yaklaşımı beka düzeyinde problemlere davetiye çıkaracak ve bunun vebali de elbette iktidarın omuzlarında olacaktır.''