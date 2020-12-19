Bahçeli: Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da Koronavirüs'ün habis etkisiyle başa çıkacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere dikkat edilmesi çağrısında bulunarak, "Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, Koronavirüs'le mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederken, "İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır" açıklamasını yaptı.

Gaziantep’te hastanenin Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonrası yaşamını yitirenlere başsağlığı dileyen Bahçeli, "Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır" ifadesini kullandı.

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Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Covid-19 hastalığıyla mücadele tavsamadan, tavize uğramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam etmektedir. İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır.

Bilimin imkânlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günler aşılacaktır. Felaketin çapı büyük olsa da, göğüsleyecek dirayetimiz vardır. Salgının ağırlığı fazla olsa da, kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur.

Elbette hastalıkla mücadele çetin ve meşakkatlidir. Süreç içinde arzu edilmeyen gelişmeler vuku bulmaktadır. Bu kapsamda Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen bir patlama çok üzücü sonuçlara neden olmuştur.

Maalesef bu patlamada ve bunun tesiriyle çıkan yangında tedavi altındaki dokuz kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Ayrıca Covid-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere sağlık, sıhhat ve afiyet temennilerimle birlikte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere rahmet niyaz ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak virüse alan bırakmayacağımıza inanıyorum.

Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız.

Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulu’muza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, desteğimizin sonuna kadar süreceğini ifade ediyorum.”