-BAHÇELİ: ''TÜRK POLİSİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'' ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türk polisi ve askeri, sahipsiz ve yalnız değildir. Bilinmelidir ki AKP'nin gidişiyle, bir avuç çapulcunun ve gözü dönmüş eşkıyanın kanlı elleri hiçbir şerefli güvenlik görevlisine uzanamayacaktır'' dedi. Bahçeli, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Murat Çetiner'e tokat atmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ''Türkiye'nin, yıkım ve tahribatın mihmandarlığında ilerleyen AKP politikalarının. tüm acı sonuçlarına 8 yılı aşkın bir süredir katlandığını ve sabrının sınırına yaklaştığını'' ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi altında, ''Türkiye'nin vahim bir sürece doğru hızla yol aldığını'' ileri süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Eğer bugün bölücü mihraklar şımarmış ve gemi azıya almışlarsa bunun en önde gelen nedeni, AKP'nin milli geçeklerden uzak politikaları ve PKK açılımındaki inat ve ısrarıdır. Zıvanadan çıkan eli kanlı canilerin Türk milletine açıkça ve küstahça meydan okumaları Başbakan Erdoğan'ın şuursuz, aciz ve teslimiyetçi politikalarından cesaret almıştır. Türkiye sözde 'demokratik açılım' adı verilen yıkım projesinin tüm sancılarını ve ağır sarsıntılarını bir bir yaşamaktadır. Her fırsatta öfke ve kinlerini kusan bölücü terör uzantıları, tahrik ve saldırılarını alçakça artırmaya başlamışlardır. Nitekim bunun en son örneğini, Nevruz Bayramı münasebetiyle vatanımızın bir yöresinde cereyan eden hadiselerde görmek mümkün olmuştur. Terör örgütü paçavralarını üzerine geçiren ve sokaklarda militanlık yapan Meclisteki siyasi bölücülerin temsilcileri, milletimizin gözü önünde iğrenç eylemlerini ortaya koymaktan herhangi bir sakınca görmemişlerdir.'' -''YALNIZ DEĞİL''- Devlet Bahçeli, polise yönelik saldırıyı lanetlediklerini vurgulayarak, ''Kimden ve nereden gelirse gelsin, milletin esenliği ve emniyeti için fedakarca görevlerini yürüten güvenlik görevlilerine yönelik hunharca saldırıların, tahriklerin def edilmesi, vatanseverlerin en büyük isteği ve hedefidir. Türk polisi ve askeri sahipsiz ve yalnız değildir. Bilinmelidir ki AKP'nin gidişiyle, bir avuç çapulcunun ve gözü dönmüş eşkıyanın kanlı elleri, hiçbir şerefli güvenlik görevlisine uzanamayacaktır. AKP Hükümeti, Türk milletinin haysiyet ve onurunu İmralı'ya peşkeş çekmenin, Kandil'le irtibat kurmanın, küresel ayak oyunlarına alet olmanın hesabını çok yakın bir zamanda acı bir şekilde verecektir'' görüşünü ifade etti.