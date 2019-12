-BAHÇELİ: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VİZYON GELİŞTİRMELİ ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin bir pergel gibi, başkent Ankara'yı merkezine alarak, 360 derecelik açıyla dünyayı görüş alanına alması ve bir vizyon geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, milliyetçileri her alanda araştırma ve çalışmaya davet ederken, bir temennisini de dile getirerek, Türk aydınlarının geleceğe koşarken, geçmişle bağını kopartmamalarını istedi ve geleceği geçmişin dinamikleriyle üretmelerini önerdi. Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 3. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, siyasetin mutlaka ahlak ilkeleriyle derinleştirilmesi gerektiğini, ancak son 8 yıllık siyasal gelişmelere bakıldığında, bunun gerçekleşme ihtimalinin tartışmalı olduğunu ifade etti. Siyasetin her şey gibi gelişmesi için değişmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, değişimin başkalaşma olmadığını, ilerlemek, gelişmek ve süreklilik kazanmak için elzem olduğunu söyledi. Bahçeli, şöyle konuştu: ''Milliyetçiliğin küreselleşme karşısındaki pozisyonu, kimlik taleplerine yaklaşımı, etnik sorunlara yönelik teklifleri, ekonomik krizlere karşı önerileri gözden geçirilmeli ve üzerinde mutlaka çalışılmalıdır Çevre sorunlarından kadın haklarına, teknolojik gelişmelerden pozitif ve negatif özgürlük alanlarına kadar özellikle Türk milliyetçiliğinin, yeni şartlar altında söyleyeceği sözleri olmalıdır. Bu görev de şüphesiz hepimizin üzerindedir Mesela İzlanda'da patlayan bir yanardağın neden olduğu doğal gelişmeler ve küresel ısınmayı da içine alan iklim değişikliklerinin yol açacağı facialar elbette milliyetçiliğin değerlendirmeleri arasında olmalıdır. Türk milliyetçiliği bir pergel gibi, başkent Ankara'yı merkezine alan ve 360 derecelik açıyla dünyayı görüş alanına sokan bir vizyon genişliğine sahip olmalıdır.'' Bahçeli, yapılması gerekenlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmaması gerektiğini ifade ederek, ''İnsanlık artık dikkatini uzaya çevirmiş ve yeni galaksilerin, hayatların arayışına girmiştir. Bir Türk'ün uzayın derinliklerinde çalışmalarda bulunması ve bu alanda Türk milletinin de olduğunu göstermesi bana göre sahip olduğumuz milliyetçiliğin en temel icaplarından birisi olmalıdır'' dedi. -BAHÇELİ, SİYASET NEDİR? SORUSUNA YANIT ARADI- Kendileri için siyasetin kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru olmadığını söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Siyaset; siyasi köklerini inkar ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir. Fikri tutarlığının olmadığı, ilkelerinin ayaklar altında çiğnendiği, meselelere günübirlik bakanların toplanma yeri değildir. İnsan millet ve dünyaya bakışın yabancı tesirlerle her gün, her saat değiştiği kaypak fikirlerin buluşma mekanı değildir. Duruma göre şekilden şekle, kılıktan kılığa girenlerin; durmadan kostüm değiştirenlerin ve nabza göre şerbet verenlerin tiyatro sahnesi değildir. Girdiği kabın şeklini alan, üst üste taktığı maskelerden gerçek yüzü görünmez hale gelmişlerin makyaj malzemesi değildir. Dün söylediğini bugün yalanlayan, bugün söylediğini de yarın unutacak olanların siyaset borsası hiç değildir.'' MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün ülkeye yönelik tehlikeler karşısında dik duran kadrolarının, bugün ise Türkiye'nin karşısındaki temel sorunlar olarak sıraladığı ''milli beka, milli devlet ve milli kimlik'' üzerinde oynanan oyunları sabırla, akılla, sağduyuyla, metanetle, şuurla ve mutlaka demokrasinin kurallarına uygun olarak bozmayı hedeflediğini anlattı. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından katılımcılar Bahçeli'ye yüzük hediye etti. Törenin ardından aşure ikramı yapıldı.