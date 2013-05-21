Bahçeli: Tükiye'yi borç tuzağına düşüren AKP'nin ekonomi politikalarıdır!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Başbakan Erdoğan’ın istismar malzemesi IMF’ye borcun bitirilmesidir. Plak gibi sürekli tekrarlamaktadır. 'Onlar borçlandı, biz ödedik' diyerek yalan konuşmaktadır. MB’de biriken döviz rezervi ve IMF borcu AKP’nin ana teması haline dönüşmüştür. 'Borç ödedik' sözleri hazır kalıp haline gelmiştir. Erdoğan’ın ekonomi bilgisi evlere şenliktir



Başbakan Erdoğan özel sektörün sıkıntısını nedense sürekli görmezden gelmiştir. 10 yılda toplam borç miktarı 230 milyon dolardan 580 milyona yükselmiştir. Türkiye’yi borç tuzağına düşüren hangi parti olmuştur? Bunun sebebi AKP’nin ekonomi politikalardır. IMF’den alınan dış kaynaklı bir borçtur. Başbakan yalnızca IMF borcun azalmasını dolayarak diğer borçları ağzına almayışı doğru bir davranış değildir. Onlar borçlandır biz ödedik derken hiç mi vicdanı sızlamamaktadır. Başbakan kimi kandırmaktadır? Başında olduğu hükümet sıcak paracı olarak nam salmışken, bu kadar ne görülmüş ne duyulmuştur. IMF’ye ödendiğini söylediği borçların çoğunu AKP almıştır. IMF’nin kapısına giden Başbakan Erdoğan sinsiliği bırakmalıdır. Siyasi namus buna gerektirmektedir.



'Erdoğan ekonomiyle ilgili cehaletini hızla gidermelidir'

Başbakan Erdoğan ekonomi özel dersi almak için kolları sıvamalıdır. Çevresine gemi filosu kuran birinin başka türlü davranması beklenmemelidir. Merkez Bankası döviz rezervi kar değildir. Başkalarına sunulan garanti paradır. Buralardaki paralar sadece faiz geliri sağlanmaktadır. Üreticimize, esnafımıza herhangi bir hayrı dokunmamıştır, dokunmayacaktır. Ana maksat sermaye sahiplerine teminat göstermektir. Başbakan Erdoğan halkın gözünü boyamaktadır. Kendi kasasıyla merkez bankasının kasasını karıştırmaktadır. Erdoğan’ın kasası oturduğu yerden dolarken halkımızın kasası boşalmaktadır. Erdoğan bilmeli ki başkasının atını binenin inmesi çabuk olur. Erdoğan ekonomiyle ilgili cehaletini hızla gidermelidir



'ABD'de ne konuşuldu?'



ABD önemli bir ülkedir. Önemle takip edilmesinde, hakkaniyetli ilişkiler kurulmasında mutlaka önem vardır. ABD turuna bakan parti yöneticileri, işadamları kalabalık bir kafile katılmıştır. Yemiş içmişlerdir. Nasıl olsa devletin hazinesi ellerindedir. Sanki ikinci fetih gerçekleştirilmiştir. Yanlı medya olayı abartmıştır. Başbakan’ın parlatılması, öne çıkarılması için her düzenek kurulmuştur. ABD ziyaretini Başbakan ve hükümetinin durum raporu sunması şeklinde değerlendirmek doğru olacaktır. ABD’ye tahattüt ettiği gibi ruhban okulunun açılması için mesai harcamıştır. Yıkım projesini yürürlüğe koymuştur. İmralı canisiyle pazarlığa oluşturmuş, efor sarf etmiştir. Başbakan’ın ziyaretiyle ilgili büyük beklentiler yaratılmıştır. ABD’ye gitmiş herkese gülücükler sarf etmiştir. Önce birlikte yürüyen, yağan yağmurda beraber ıslanan Erdoğan ve Obama soruları cevaplandırmıştır. Yağmurdan kaçmadığını söyleyen Başbakan Türkiye’yi doluya tabii tuttuğunun farkında bile değildir. Obama’ya karşı mahcup bakışları hiç uygun düşmemiştir. Türk milleti güçlüdür, diktir. Hiçbir gücün altında ezilecek kadar düşmemiştir. Gül bahçesinden sonra Beyaz Saray’da kırmızı salonda pişmaniye katıklı görüşmelere geçilmiştir. Ne görüşüldüğü hala ortaya çıkmamıştır. Dikkat çeken bir ayrıntıda CIA başkanının toplantıya iştirak etmemesi ve İsrail’de bulunmasıdır. Kırmızı salonda ne konuşuldu



'Başbakan'ın Suriye tezleri ilgi görmedi'



Başbakan Erdoğan Obama’ya ne sözler vermiştir? Obama hangi yeni talimatlarda bulunmuştur? Bize göre ABD ziyaretinin asıl özeti kırmızı salonda konuşulanlarda saklıdır. Gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır. Bunlardan birincisi Suriye meselesidir. Başbakan’ın Suriye tezleri ABD’de ilgi görmemiştir. Kardeş Esed’den hasın Esed’e dönüş yapan AKP hükümeti bir sonuç elde edememiştir

Başbakan ne yaparsa yapsın ABD’yi Suriye’ye yönlendirememiştir. Başbakan teklif ve düşüncelerinin nereye gideceğini kestiremeden ABD ile mutabakat içerisindeyiz diye kendini avutmaktadır

Başbakan yine açığa düşmüştür. Esad kendi halkına saldıran ir zalimdir. Suriyeli kardeşlerimize yapılanları kınıyoruz. Bize göre iki tarafta ölüm düşüncesine saplanıp kalmıştır. AKP kimleri silahlandırdığını farkında mıdır. Günahtır. Tarafsız yaklaşması gerekirken benzinle yaklaşmaktadır. Reyhanlı’daki kıyım bu yüzden ortaya çıkmıştır. Başbakan Erdoğan’ın Esad’a odaklanması Türkiye’nin kanlı hesaplaşmaya girmesine sebeb olacaktır.

'Erdoğan, Obama'ya yapıştı!'

ABD Erdoğan’a istediği desteği vermemiştir. Türkiye'nin komşu coğrafyalarındaki tansiyona tarafsız yaklaşması gerekmektedir. Gazze'ye gideceğini daha önce duyuran Erdoğan, ABD gezisiyle bu konuda geri adım atmıştır. Böyle bir ihaneti AKP’den başkasının yapmadı mümkün değildir. Gürültü koparan ABD ziyaretinden sonra Türk milleti ne elde etmiş ve ne kazanmıştır. ABD’ye intikal eden Erdoğan’ın elinin boş dönmesinin turistik bir geziden ne farkı vardır. ABD dışleri bakanı bir konuda haklı çıkmıştır. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur demiştir. Erdoğan Obama’ya yapışmış ve çekim alanına kapılıp gitmiştir

Çaydanlık bakmakla kaynamayacak. Odunu kendi kesen iki kere ısınacaktır. Bu Amerikalıların deyimidir. Erdoğan duysun bunu