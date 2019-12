-BAHÇELİ: TSK'YI DARBECİ GÖSTERMEK ÇİRKİN TBMM (A.A) - 15.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''AKP'nin seçimler yaklaşırken yeniden sahte mağdur rolü oynamak için TSK'yı darbeci olarak gösterme çabaları bu bakımdan çok çirkin ve kabul edilemezdir'' dedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Mısır'daki gelişmelerle eş zamanlı olarak ''Balyoz planı'' davası kapsamında 163 kişiyle ilgili tutuklama kararı verildiğini hatırlattı. Devlet Bahçeli, ''AKP hükümeti yıllardan beridir, milletimize yaşattığı hezimetleri gizleyebilmek için sanal bir darbe karşıtlığına soyunmuş ve sahte bir demokrasi taraftarlığıyla eğip bükmediği bir şey bırakmamıştır. Ne ilginç bir tesadüftür ki her seçim öncesinde AKP klasiği haline gelen darbe iddiaları ya da sivil-asker gerilimi ısıtılıp ısıtılıp tekrar servis edilmektedir'' dedi. Demokrasiye dışarından müdahale arayışlarının affedilemez bir hata olduğunu ve bu yanlışa düşenlere adalet önünde hesap sorulması gerektiğini belirten Bahçeli, ''Mısır'da askeri vesayete sesini dahi çıkarmayanların, hatta alkış tutanların; ülkemizde güya darbe karşıtı tutum takınmaları iflah olmaz bir çelişkidir ve kapatılmayacak kadar açığa çıkan ikiyüzlülüğün dışa vurumudur'' diye konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Siyasi çıkar hesabıyla kurumları töhmet altında bırakmanın, itibarlarını yaralamanın hiçkimseye fayda sağlamayacağı unutulmamalıdır. Türk ordusu, topyekun Türk milletinin ordusudur. AKP'nin seçimler yaklaşırken yeniden sahte mağdur rolü oynamak için TSK'yı darbeci olarak gösterme çabaları bu bakımdan çok çirkin ve kabul edilemezdir. Darbe anlayışına ve darbecilere kesinlikle karşıyız ve TSK içinde darbe emeli taşıyanlara asla yer verilmemesini istiyoruz. Ne var ki TSK'nın bütünüyle darbeci gösterilmesine, incitilmesine, yıpratılmasına da şiddetle karşı çıkıyoruz ve bu amaçta olanlarla her şart altında mücadele etmekte kararlıyız. Özellikle sözde darbe iddiaları doğrultusunda 163 kişinin gözaltına alınması ve bunların içinde Güneydoğu'da terörle amansız bir mücadele sergileyen emekli ya da muvazzaf askerlerin de bulunması aklımıza bu değerli şahsiyetlerden intikam alındığı hususunu getirmektedir. Bu itibarla işleyen yargı sürecini savsaklamadan, hergün yeni bir bahane ile geciktirilmesine meydan vermeden devam eden hukuki süreç biran önce ve süratle sonuçlandırılmalıdır. Özellikle AKP'nin el altından TSK'ya karşı malum mihraklarca birlikte yürüttüğü psikolojik operasyona bir an önce son verilmeli, Mehmetçiği siyasete çekme çabaları kesinlikle sonlandırılmalıdır. TSK'yı 'kağıttan kaplan' olarak değerlendirilenlerle, 'futbol topu gibi oynarlar' diyenler ellerini Türk milletinin ordusundan çekmelidirler. Özellikle halen sürmekte olan ve bir türlü karara varılamayan darbe iddiaları kapsamında; kim olursa olsun, insan haysiyet ve şerefinin kaldıramayacağı zulüm, baskı ve muameleler tutuklu bulunan kişilere karşı gösterilmemeli ve adaletin hükmünü verebilmesi için personel, kaynak ve fiziki imkan acilen seferber edilmelidir. Aksi halde bugün kapıları kapatarak kendince adalet oluşturmaya çalışanlara, yarın tüm kapılar bir daha açılmamak üzere yüzlerine kapanacaktır.''