-BAHÇELİ: TSK'NIN YANLIŞLARI VARSA SESSİZCE AYIKLAMALI AYDIN (A.A) - 26.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin iyi korunması ve yanlışları varsa sessizce ayıklanması gerektiğini belirterek, ''Ama PKK ile mücadelede başarı göstermiş olanlardan intikam alır alçaklığına düşerek Türk Silahlı Kuvvetlerini bütünüyle lekelemenin de kimsenin hakkı olmadığı bilinmelidir'' dedi. Bahçeli, Aydın programı kapsamında, partisinin Karacasu ilçesi teşkilatını ve Türk Ocağı Karacasu Şubesi'ni ziyaret etti. Karacasu'ya bağlı Ataeymir beldesinde belediye önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin artık seçim sürecine girdiğini ifade etti. Bahçeli, şöyle konuştu: ''Bu seçim milletimiz tarihinde çok önem arz eden bir seçim olacaktır. Mutlaka geçmiş dönemlerde de çok önemli seçimler olmuştur ancak Türkiye, bugün öyle bir noktaya gelmiştir ki yapılacak olan seçimin önemi büyüktür. Çünkü bu seçimde millet iradesiyle gelen iktidar, demokratik şekilde, darbe ve ara rejimler olmadan, millet iradesiyle son bulacaktır. Yani AKP geldiği gibi, bu seçimde gidecektir. Bu seçimlerde, ülkemizde bir iktidar değişikliği yapılması ülkemiz için faydalı olacaktır. Hayırlara vesile olacaktır. AKP, kötü yönetimiyle ülkeyi felakete götürmektedir. AKP'den beklediğimiz bir şey kalmamıştır. 3. dönem iktidar olmalarına gerek yoktur.'' -''DARBECİ VARSA AYIKLANMALI''- Sultanhisar ilçesine bağlı Salavatlı beldesinde de vatandaşlara hitap eden Devlet Bahçeli, televizyonlarda, yargıya intikal etmiş konular üzerinde ayrıntılı, aşırı yorumlarla, Türk milletinin meşgul edildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Bunun gereği yoktur. Herkes konuşuyor ama konu yargıda. Sabırsızlık içerisinde bir şeyleri arzulayanlar, PKK'ya yandaşlık yapanlar, PKK militanlarını siyasallaştırmak için gayret gösterenler, PKK ile açık mücadelede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerini gölgelemek, karalamak, aşağılamak için, Mehmetçiğin hepsini darbeci gösterip millet nezdinde saygınlığını yitirmesi için gayret gösteriyorlar.'' Bahçeli, bunun tehlikeli bir gidiş olduğunu savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türk Silahlı Kuvvetleri içinde darbeci varsa ayıklanmalıdır, geleneğinde darbe olmamalıdır. Asli görevine dönmeli, onun için her türlü fedakarlığı yaparak çalışmalarını sürdürmelidir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin devletin varlığı, milletin birliği için Güneydoğu Anadolu'da vermiş olduğu mücadelede üstün başarı göstermiş komutanlarını darbeci gibi lekeleyerek toplum nezdinde gözden düşürmeye gayret gösterenleri de millet olarak iyi bilmeliyiz. Çünkü bazıları hedeflerine varmada Türk Silahlı Kuvvetlerini en büyük engel görüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini çalışamaz hale getirmek için her türlü yola başvuruyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerini iyi korumalı, yanlışları varsa sessizce ayıklamalı ama PKK ile mücadelede başarı göstermiş olanlardan intikam alır alçaklığına düşerek Türk Silahlı Kuvvetlerini bütünüyle lekelemenin de kimsenin hakkı olmadığı bilinmelidir.''