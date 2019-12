-BAHÇELİ: TSK İLE OYNAMAK ATEŞLE OYNAMAKTIR KIRIKKALE (A.A) - 06.08.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin şu an Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile seçilmiş insanları arasında yoğunlaşan ve derinleşen bir gerginlik yaşadığını söyleyerek, ''Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve sayın Genelkurmay başkanı bir araya geliniz. TSK ile oynamak ateşle oynamaktır'' dedi. Kırıkkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Bahçeli, 1982'de yapılan anayasa üzerinde 17 defa değişiklik yapılarak 83 maddenin tamamen değiştirildiğini anımsatan Bahçeli, ancak halen Türkiye'de Anayasa tartışmalarının devam ettiğini kaydetti. Bahçeli, Anayasa üzerinde yapılacak değişmelerin bir uzlaşma zemini üzerinde yapılması halinde Türkiye'nin anayasa tartışmaları dışında sosyal ve ekonomik konularının gündemde olacağını bildirdi. Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti: ''Bu şekilde bir uzlaşma komisyonu kurulsaydı o zaman meclis de anayasa değişikliğini referanduma ihtiyaç olmadan meclis iradesiyle yapardı. Türkiye de istikrarlı bir ortama ulaştırılmış olurdu. Ancak AK Parti, özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir dünyaya dalmışsa, kendisinin bile izah edemeyeceği bir bencillik içinde dayatmayla, inatla kendi milletvekillerini baskı altına alarak değişiklik tasarısını meclise getirmiş, hiç kimseyle görüşme ihtiyacı hissetmemiştir. Nereye güveniyorsa... Şimdi de meydana çıkmış yalanla, gözyaşıyla aklınca milleti aldatarak anayasa değişikliğini yapmaya çalışıyor. Bu zata dur demek lazım. Bu zatın ayaklarının yere basması gerektiği hatırlatılmalıdır.'' Türkiye'deki mevcut iktidarın 8 yıldan bu yana gerilim stratejisi takip ettiğini savunan Bahçeli, bu gerilim stratejisini uygulamak için de toplumu cephelere ve kamplara ayırarak teşvik ettiğini ileri sürdü. Bursa'nın İnegöl ve Hatay'ın Dörtyol ilçelerinde kısa süre önce yaşanan olaylara da değinen Bahçeli, kardeş kavgalarından kimsenin fayda sağlamayacağını anlattı. Başbakan Erdoğan'ın Aydın mitingindeki sözlerine de değinen Bahçeli, ''Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (Beni yüce divana göndermekle tehdit ediyorlar. Biz, bu davaya beyaz gömleğimizi giyerek çıktık) diyor. Siz daha önceden de milli görüş gömleğinizi giymiştiniz. Onu çıkardınız bir tişört giydiniz. Öyle bir tişört giydiniz ki önünde ABD, arkasında AB yazıyor'' dedi. Şimdilerde de yeni bir ayrımcılık ve kamplaşma zemini hazırlandığını, kurumlar arası çatışmanın gittikçe derinleştiğini belirten Bahçeli, yasama, yürütme ve yargı arasında yeni cepheler oluşturulduğunu söyledi. Hangi partiden olursa olsun bu toprakların insanının yüce milletin öz evlatları olduğunu belirten Bahçeli, bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Mehmetçiğe karşı özel bir sevgisinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 10 Mart 2009'da bir yurt dışı gezisinde kendisine sorulan bir soruya ''iyi günler olacak'' ifadesini kullandığını hatırlatan Bahçeli, Cumhurbaşkanının 3 Ağustos'ta YAŞ üyelerine verdiği yemek sonrasında da basına ''her şey normal'' dediğini anımsattı. Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti: ''(Her şey iyi olacak) dedin terör tırmandı. Türkiye'nin her tarafından iller işgal ediliyor, arabalar yok ediliyor, insanlar sokağa çıkamıyor. Şimdi de 'her şey normaldir' diyorsun üç gündür TSK komutasız kalmış durumda. Ne yapıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Krizin ve kargaşanın şifresini mi kullanıyorsun. Bir şey konuşuyorsun Türkiye karışıyor. TSK aşağılanıyor, hor görülüyor, akıllarınca kuşatılıyor ve TSK darbeci potansiyeli olarak algılanıyor. Bir komutan veya komutanlar üzerinden hangi tasarrufta bulunmaya çalışıyorsunuz. Şimdi de YAŞ kararlarının alınacağı bir günde yeni bir oyuna giriyorsun. Ama sen ne yaptığının farkında değilsin. İktidarda olmanın sarhoşluğuyla ne yapacağını bilmiyorsun.'' Tehlikeli bir yola girildiğine vurgu yapan Bahçeli, ''Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Sayın Genelkurmay Başkanı bir araya geliniz. TSK ile oynamak ateşle oynamaktır. Dünyanın küresel bütün güçleri gözlerini dikmiş böyle bir zaafiyete hep bekliyorlar. Bu oyuna ve tuzağa düşmemek lazım'' dedi.