-BAHÇELİ: TOKİ YOLSUZLUĞUN İÇİNE DÜŞTÜ YOZGAT (A.A) - 03.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''TOKİ asli görevini yaparken, aldığımız bilgiler doğrultusunda, çok büyük yolsuzlukların içine düştüğü de görülüyor. Arsa temininden, müteahhitlerin evleri dikişine kadar nerede bir toplu iğne ucu kadar, bir tuğla taşı kadar yolsuzluk var ise üzerine gideceğiz'' dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen mitingde, daha önce MHP'ye milletvekili verip, iktidarın yolunu açtığını belirttiği Yozgatlılardan, bu kez MHP'yi iktidar yapmaları için destek istedi. 12 Haziran seçimlerinin Türk milletinin çok ciddi tehdit, tuzak ve tehlikelerle karşı karşıya olduğu bir ortamda yapıldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''12 Haziran seçimleri, yol ayrımına gelmiş bir Türkiye'de, milletimizin genel tercihlerinin yeniden gözden geçirilmesinin bir fırsatı ve imkanı olacaktır. 12 Haziran seçimleri, milletimizin kaderini belirleyecek bir kader anı olacaktır. O bakımdan Yozgatlılardan istirhamım odur ki özel bir durumunuz yoksa, mutlaka ve mutlaka sandığa gitmeli ve aklın süzgecinden geçirdiğiniz, vicdanınızın sesini duyduğunu iradenizle Türkiye'nin bir karar anında yüksek bir katkı sağlamalısınız.'' -VALİ VE TOKİ- Yozgat'tan herkese seslenmek istediğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi: ''Aziz vatandaşlarım; Valiler Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ederler. Eğer bir vali mevcut iktidarın yan çarkı haline gelmişse, devlet çok kötü yere sürüklenmiş demektir. Bugün maalesef kaymakamlar ilçede, il başkanlarından öte bir partizanlık içerisinde iktidara hoş görünmek için vatandaşa zulüm yapıyor, siyasi partilere zulüm yapıyor. Allah nasip eder iktidar olduğum gün bu yanlış içerisinde olan valilerin hiçbirisi görevde kalamayacaktır. Aynı şekilde TOKİ İçin de aynı ifadeyi kullanıyorum. TOKİ denen kuruluş, resmi devletin kuruluşu olmasına rağmen açılış ve temel atma töreni bahaneleriyle bir siyasi partinin teşrifatçılık genel müdürlüğü olmuş. Kırmızı halılarla kürsüler döşeniyor, sayın Başbakan uçakla Ankara'dan hareket ediyor, nereye uçak inmişse oradan helikopterle bir yere geliyor, oradan da yine Başbakanlık makam arabalarıyla TOKİ'nin düzenlemiş olduğu meydanlara gidiyor. Hepsi devlet memuru, TOKİ'nin maaşlı insanları, onlar çalışıyor, onun üzerinde siyaset üretiliyor, ama TOKİ asli görevini yaparken, aldığımız bilgiler doğrultusunda, çok büyük yolsuzlukların içine düştüğü de görülüyor.'' Arsa temininden, arsayı müteahhitlere verilişine kadar, müteahhitlerin evleri dikişine kadar nerede bir toplu iğne ucu kadar, bir tuğla taşı kadar yolsuzluk var ise üzerine gideceğinin altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti: ''Evler verildikten sonra o yoksul insanlara güya küçük ödemelerle taksitle ev sahibi yapma aldatmacalarıyla ya kapısı dönmüş ya penceresi açılmış ya damı akıyor veya evin içerisindeki pis su borularıyla diğer su boruları tamamen su çıkarır hale gelmiş veya delinmiş bir halde eve girdiğine gireceğine pişman oluyor. Ama parasını zamanı geldiği vakit alıyorlar, ödemezlerse faizine faiz katıyorlar. Şimdi bundan Sayın Başbakan rahatsız oluyor, 'Siz toplu konut evlerine karşı mısınız?' diyorlar. Hayır biz yolsuzluğa karşıyız. Eğer diyorum yolsuzlukla mücadele kapsamında TOKİ'nin bu iktidar döneminde hangi konutu nasıl kime yaptırmışsa, hangi müteahhitlere 20'şer kat, 30'ar katlık yeni servetler kazandırmışsa hepsini inceleyeceğim, eğer arada bir yolsuzluk yapıldığını bulursam, yani söz gelimi 10 katrilyonluk bir yolsuzluk tespit edilmişse buradan şeref sözü veriyorum 10 katrilyonu konutu olan ev sahiplerine kardeş payı yapmazsam namussuzum.'' -DESTEK İSTEDİ- Araştırma şirketlerini de eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Siz bu milleti ne zannediyorsunuz 3 tane kafadar toplanmış, iktidardan sözleşmeli ve beslemeli insanlar, seçimin sonuçlarını yılışa yılışa anlatmaya çalışıyorlar. Peki öyleyse siyasi partiler Anadolu'yu gece gündüz niye dolaşıyor? Bu meydanları bu aziz millet niye doldurup, seçim öncesinde nasıl karar vereceğini araştırıyor. Eğer öyleyse bu milleti niye aldatıyorsun, niye görmüyorsun? Yozgatlılar bizlere belediye başkanlığı verdiniz, milletvekilliği verdiğiniz, şimdi 'iktidar yolunu artık açın' diyorum. Yozgat'ın bu değerli evlatlarını Ankara'ya yanıma gönderin'' dedi.