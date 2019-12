-BAHÇELİ: TOKİ PROPAGANDA ARACI BUCAK (A.A) - 30.01.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TOKİ'nin iktidarın propaganda aracı olduğunu iddia ederek, ''MHP olarak; nasip olur iktidar olursak, ilk işim TOKİ'nin hesaplarını kontrol etmek, propagandaya, siyasete alet olmanın hesabını sormak'' dedi. Devlet Bahçeli, Burdur'un Bucak ilçesinde parti teşkilatınca düzenlenen salon toplantısına katıldı. Toplantının başında sunumu yapan kişi, salondakileri İstiklal Marşı için ayağa davet etti. Ayağa kalkan Bahçeli, bu sırada yanındakilere, ''Her toplantıda bu olmaz ki ya'' dedi. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, bu seçimleri Türkiye ve partileri açısından çok önemsediklerini söyledi. ''Bu seçimler üzerinde ısrarla duruyoruz'' diyen Bahçeli, Türkiye'de ülkeyi yönetim açısından bilgi kirliliği yaşandığını ve olayların halka farklı anlatıldığını öne sürdü. Bahçeli, gerçeği görecek halkın haziran ayındaki seçimde AK Parti'yi iktidardan alacağını savundu. AK Parti'nin 2002'de büyük bir halk desteğiyle iktidara geldiğini belirten Bahçeli, ''Ancak bazı konular vardır ki; alacakaranlıkta seçilememektedir. Alacakaranlıkta seçilemeyen kara lekeler vardır. İnşallah iktidar değişikliğinde bu alacakaranlıktaki kara lekeler aydınlatılacaktır'' dedi. AK Parti'nin Kurucu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2002'de milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için milletvekili olamadığını ve yerine Abdullah Gül'ün başbakanlığında hükümet kurulduğunu hatırlatan Bahçeli, 116 gün sonra boşalan milletvekilliğine aday gösterilen Erdoğan'ın, milletvekili seçildiğini anlattı. Başbakan Erdoğan'ın her yeri ziyaret ettiğini, iftiralarda ve saldırılarda bulunduğunu iddia eden Bahçeli, ''Ama kendisine sorulmasına rağmen bu karanlık 116 günü bir türlü anlatmıyor. Çünkü kendisini milletvekili, başbakan yapan bu alacakaranlıktaki odaklar, AKP'yi iktidara hazırlayan odaklardan başkası değildir'' diye konuştu. AK Parti'nin Türkiye'yi bir yol kavşağına sürüklediğini, iktidarın bittiğini ve tükendiğini öne süren Bahçeli, ''Ayakta kalabilmenin, yoluna devam edebilmenin bir tek yolu vardır, kendisini iktidara taşıyanlara verdiği sözü ne pahasına olursa olsun yerine getirmekten başka bir şey değildir'' dedi. Demokratik açılım sürecinin de verilen sözlerin bir sonucu olduğunu iddia eden Bahçeli, demokratik açılımın ''ihanet belgesi'' olduğunu ileri sürdü. -AÇILIŞLAR- Başbakan Erdoğan'ın Burdur'a gelerek bazı açılışlar yaptığını hatırlatan Bahçeli, ''Tesisler açıyor. Açabilir, Başbakandır, böyle bir imkanı kullanabilir. Önemli bir kuruluş da kurmuş TOKİ. Devletin imkanlarıyla, vatandaşın imkanlarıyla parti propagandası yapmanın aracı TOKİ. MHP olarak nasip olur iktidar olursak, ilk işim TOKİ'nin hesaplarını kontrol etmek, propagandaya, siyasete alet olmanın hesabını sormak'' dedi. Bahçeli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda değişiklikler yapıldığını, anayasa değişikliğiyle gizli gündemlerin harekete geçirildiğini iddia etti. AK Parti'nin tek başına iktidar olduğuna işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Her şeyi araştırıyorsun. İki şeyi araştırmadın; bunlardan bir tanesi Deniz Feneri, bir tanesi de hanedanlarının sahip olduğu servet. İnşallah onları araştırmak da bize nasip olur'' diye konuştu. Bu seçimde iktidara sahip olacaklarını savunan Bahçeli, salonda bulunanlara, ''İktidara hazır mısınız?'' diye sorduktan sonra, ''Burdur ve Bucak ayağa kalk'' diye seslendi. -''TOKADI İLK ÖNCE AKP'YE OY VERENLER ATMALI''- Bahçeli, Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu beldesinde belediyeye ait yeni hizmet binasının açılışını da yaptı. Açılışın ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bahçeli, iktidarın 8 yılda tükendiğini ve ayakta kalabilmesinin vereceği tavizlerle mümkün olduğuna inandığını söyledi. Türkiye'de bir gerilim siyaseti uygulandığını öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Millet desteğiyle gelenler, aynı zamanda millet desteğiyle de gidebilmelidir. Haziran ayındaki seçimlerde millet desteğiyle gelmekle beraber milleti unutan, kerameti kendisinde gören, korku imparatorluğu kuran, despotik bir yönetime heveslenen, tek adam rolünü oynamaya çalışan zihniyete millet desteğiyle bir tokat atma zamanı gelmiştir. Bu tokadı ilk önce AKP'ye oy verenler atmalıdır. Çünkü yakınından yediği tokatla tepetaklak aşağı gider.''