-BAHÇELİ: TEZKEREYE 'EVET' DİYECEĞİZ KAMAN (A.A) - 10.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'de terörün bitmesi için, terörü dışardan ve içeriden destekleyenlere 'dur' demek için askerin sınır ötesi harekat yetkisini uzatılmasına 'evet' diyeceğiz'' dedi. Bahçeli, Kırşehir'ın Kaman ilçesinde düzenlenen 19. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, hükümetin suni gündemler yaratarak seçim yatırımı yaptığını ileri sürdü. Başörtüsü tartışmalarının da yeniden bu anlayışla gündeme getirildiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: ''CHP seçimlerde 'başörtüsü sorununu biz çözeriz' dedi. Şimdi AKP ile CHP 'başörtüsünü siz çözersiniz, biz çözeriz' diye birbiriyle tartışıyor. Bu sorunun çözüm yeri Meclistir. Başörtüsü konusunda çözüm getirirseniz 70 milletvekilimizle gereken desteği vereceğiz. Getirsinler başörtüsü konusunu, her türlü desteği verelim. Türkiye'yi bir toplumsal sıkıntıdan kurtaralım. AKP, bu konuyu seçime kadar uzatıp istismar ettirmek istiyor.'' Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda hükümete verilen yetkinin 17 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin salı günü Mecliste görüşüleceğini belirterek, ''Sınır ötesi harekat için 'evet' oyu vereceğiz. Türkiye'de terörün bitmesi için, terörü dışardan ve içeriden destekleyenlere 'dur' demek için askerin sınır ötesi harekat yetkisini uzatılmasına 'evet' diyeceğiz. Mecliste gizli oturum yapacaklarmış, yapsınlar da terör için kiminle ne pazarlık yapmışlar, millete açıklayamadılar bari milletin vekillerine açıklasınlar'' diye konuştu.