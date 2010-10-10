T24 LogoT24 Logo
Politika

BAHÇELİ: TEZKEREYE 'EVET' DİYECEĞİZ KAMAN (A.A)

10 Ekim 2010 20:01

-BAHÇELİ: TEZKEREYE 'EVET' DİYECEĞİZ KAMAN (A.A) - 10.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'de terörün bitmesi için, terörü dışardan ve içeriden destekleyenlere 'dur' demek için askerin sınır ötesi harekat yetkisini uzatılmasına 'evet' diyeceğiz'' dedi. Bahçeli, Kırşehir'ın Kaman ilçesinde düzenlenen 19. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, hükümetin suni gündemler yaratarak seçim yatırımı yaptığını ileri sürdü.  Başörtüsü tartışmalarının da yeniden bu anlayışla gündeme getirildiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi: ''CHP seçimlerde 'başörtüsü sorununu biz çözeriz' dedi. Şimdi AKP ile CHP 'başörtüsünü siz çözersiniz, biz çözeriz' diye birbiriyle tartışıyor. Bu sorunun çözüm yeri Meclistir. Başörtüsü konusunda çözüm getirirseniz 70 milletvekilimizle gereken desteği vereceğiz. Getirsinler başörtüsü konusunu, her türlü desteği verelim. Türkiye'yi bir toplumsal sıkıntıdan kurtaralım. AKP, bu konuyu seçime kadar uzatıp istismar ettirmek istiyor.'' Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat düzenlemesi konusunda hükümete verilen yetkinin 17 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin salı günü Mecliste görüşüleceğini belirterek, ''Sınır ötesi harekat için 'evet' oyu vereceğiz. Türkiye'de terörün bitmesi için, terörü dışardan ve içeriden destekleyenlere 'dur' demek için askerin sınır ötesi harekat yetkisini uzatılmasına 'evet' diyeceğiz. Mecliste gizli oturum yapacaklarmış, yapsınlar da terör için kiminle ne pazarlık yapmışlar, millete açıklayamadılar bari milletin vekillerine açıklasınlar'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24