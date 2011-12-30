Bahçeli: Terörist sanılarak gerekli müdahale yapılmıştır

T24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Öyle bir an gelmiştir ki 24 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından cenazelerde öfke yüklü bir grup ortaya çıkmış ve bu cinayetlerin sona ermesini istemiştir.Sanırım iktidar bu tepki üzerine terörle mücadele üzerinde yoğunlaşma göstermiştir. Terörle mücadele kış aylarına kadar devam etmiştir. Cudi dağında çok sayıda terörist öldürülmüştür.Tam bu dönemde bir yerden bazı genç, çocuk yaşta ve bir ailenin mensubu olarak bilinen yöre insanlarından Irak’tan giriş sırasında terörle mücadelenin yoğunluk kazandığı bir bölgede terörist sanılarak gerekli mücadele sürdürülmüştür.Bu ani gelişme nereden çıkmıştır? Siyasi iktidar bir operasyon kusurundan bahsedeceğine Türk milletine gerçeği anlatmalıdır.Sigara kaçakçısı olarak kullanılan kişiler oraya nasıl gelmiştir? Kim yönlendirmiştir? Sağlıklı bir istihbarata neden temin edilememiştir. Bunun üstü örtülmemeli ve gerçeği mutlaka hükümet bulmalıdır. Bunu etkisinde kalarak terörle mücadelede gecikme erteleme gibi hatalara düşülmemelidir.