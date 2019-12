-Bahçeli: ''Terör kritik noktada'' ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörün insanlık dışı eylemlerinin tahammül ve dayanma sınırını yıkarak, kritik noktaya ulaştığını belirterek, ''Yaptığı yanlışlarla PKK'yı dirilten, Kandil'den gelen kuryelerin mesajlarını uygulayan ve bebek katili ile görüşme masaları kuran AKP hükümeti milletimizi endişe verici bir bölücülük dar boğazına sürüklemiştir'' dedi. Bahçeli, Güroymak'taki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''bölücü ve kanlı terörün ölüm saçan yüzünü bir defa daha gösterdiğini ve milletin yeni bir vahşi saldırıyla sarsıldığını'' ifade etti. Güroymak'taki saldırıda beş polis ile birisi bebek üç sivil vatandaşın şehit olduğunu, çok sayıda vatandaşın da yaralandığını anımsatan Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti: ''Milletçe acımız büyük, üzüntümüz derindir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörün bu insanlık dışı eylemleri tahammül ve dayanma sınırını yıkmış ve kritik bir noktaya ulaşmıştır. Yaptığı yanlışlarla PKK'yı dirilten, Kandil'den gelen kuryelerin mesajlarını uygulayan ve bebek katili ile görüşme masaları kuran AKP hükümeti milletimizi endişe verici bir bölücülük dar boğazına sürüklemiştir. Türk milletini cendereye alan hunhar terör saldırılarının gerisinde ve merkezinde teşvik edici unsur olarak hükümetin pısırıklığı ve tavizkar tutumu belirleyici olmuştur. AKP'nin bölücülüğe verdiği prim ve gösterdiği müsamaha cinayet olarak karşılık bulmuş ve katillerin emellerine ulaşma konusunda iştahları alabildiğine kabarmıştır. Türkiye bu bölücü terör illetinden kurtulmalı, milletimiz içine sokulduğu kâbustan bir an önce kurtarılmalıdır. AKP hükümeti elini çabuk tutmalı, girdiği sancılı ve parçalanmayı getirecek yoldan vakit çok geç olmadan dönmelidir.'' MHP'nin, ''AKP samimi olduktan sonra bölücülük ve terörle mücadelede desteğini ve yardımını hiç esirgemeyeceğini'' ifade eden Bahçeli, Hükümete yönelik tavsiye ve önerilerini şu şekilde sıraladı: ''Demokratik açılım isimli Yıkım Projesi mazeret ileri sürmeksizin sonlandırılmalıdır. Polisimizin mevcut sarsıcı halinin müsebbibi olan yıkım koordinatörü Başbakan Yardımcısı istifa ettirilmelidir. Sınır Ötesi Kara Hareketi her şart altında başlatılarak, Kandil'e bayrak dikilip, her taşın altı temizlenesiye kadar operasyonlar sürdürülmelidir. ''