-BAHÇELİ: TERÖR FAALİYETLERİ TIRMANIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye'de terör yoğunlaşarak faaliyetlerini sürdürüyor ve terör faaliyetlerinin tırmanma sürecine girilmiştir'' dedi. Bahçeli, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'a geliş nedeninin, ''Türk milliyetçi davasının güzide bir şahsiyeti olan araştırmacı yazar ve kültür adamı Necdet Sevinç'in cenaze törenine katılmak'' olduğunu söyledi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir gazetecinin, ''Bugün Mardin'den bir şehit haberi geldi, diğer taraftan da Özel Harekat tartışmaları devam ediyor. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz'' sorusuna, ''Yaklaşık 1 aylık süre içerisinde 22'yi aşkın Mehmetçiğin şehit olduğunu belirterek, ''Güneydoğu Anadolu'da terör faaliyetleri tırmanarak devam etmektedir ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile sıcak çatışmaya girildiğinde de üzülerek ifade ediyorum; 1 gün veya 2 gün arayla Mehmetçiklerimiz şehit olmaktadır. Demek ki Türkiye'de terör yoğunlaşarak faaliyetlerini sürdürüyor ve terör faaliyetlerinin tırmanma sürecine girilmiştir'' dedi. Böyle bir ortamda iktidarın, terörle mücadelede kesin kararlılığını ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ''Bu kararlılığı ortaya koyarken alabilecek tedbirleri de iyi planlamaları gerekiyor. Şimdi terörle mücadelede yeni bir denemeye ihtiyaç hissettiklerini ifade ediyorlar. Buranın altını çiziyorum. 1 ayı aşkın bir süredir 22'yi aşan şehidimizin olduğu dönemde 84'ten bu yana devam eden terör faaliyetlerinin bütün tecrübesi ve birikimine sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir sıcak çatışma ortamında yeni bir yöntem arayışına giriyor ve bunu da polis teşkilatına vermeyi düşünüyor'' diye konuştu.' Polis teşkilatının içerisinde özel harekat olarak var olan bir mücadele unsurunun bulunduğunu ifade eden Bahçeli, ''Bunlar çok birikimlidir, tecrübelidir, iyi yetişmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma güçleriyle beraber Özel Harekat'la da bütünleştirerek, önemli bir koordinasyon sağlayarak siyaset iradesi olarak da arkasında kesin olarak duracağınız terörle mücadele çok uzun olmaz ve Türkiye'de terörün kökü kazınır'' dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: ''Şimdi bütün bunlarla ilgili siyasi iradeyi ortaya koymayacaksınız, bugüne kadar yapılmış olan mücadeleyi başarısız göstereceksiniz, yıllardır devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki karalama faaliyetlerini sürdüreceksiniz, öte yandan terörün tırmandığı bir dönemde sanki Türk Silahlı Kuvvetleri başarısız kalmış, terörün başarısızlığını Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerine yıkarak milleti aldatmaya, oyalamaya çalışan bir polis teşkilatıyla bunu sürdüreceğimizi ifade edeceksiniz. Bunun inandırıcılığı yoktur, bu istismardır. Bu terörle mücadelede bir kaçış yoludur ve beceriksizliğin, başarısızlığın faturasını TSK'ya çıkarma eylemidir. Onun için karakol polisleriyle terörle mücadele etmek mümkün değildir.'' -''KANDİL TOZ DUMAN OLMALIDIR''- Bahçeli, siyasi iktidarın bir çıkmaz sokakta ve yanlış yolda olduğunu ileri sürerek, TSK'nın terörle mücadelede kahramanlık yapan insanları değişik yöntemlerle suçladığını savundu. ''Bir kısmını cezaevine alarak yeni bir polis teşkilatı düşüncesiyle mücadeleyi sürdürmek 9 yıldan bu yana iktidarda olan siyasi iktidarın terörle mücadeledeki inandırıcılığını sıfırlamak demektir'' diyen Bahçeli, TSK'yı, jandarma güçlerini ve özel harekat mensuplarının tümünün, görevden ayrılmış ya da emekli olmuş özel harekatçıların göreve davet edilmesi gerektiğini söyledi. Devlet Bahçeli, '' Kandil toz duman olmalı, orada ne kadar terör faaliyetleri içerisinde olan varsa kulaklarından tutulup Türkiye'ye getirilmelidir. Bunun başka çıkar yolu kalmamıştır'' dedi. -ZEYTİNBURNU OLAYLARI- Zeytinburnu'nda yaşanan olaylarla ilgili görüşleri sorulan Bahçeli, İstanbul'da çok uzun zamandır PKK'nın şehir teröristleri aracılığıyla akşam alacakaranlıkta başlayıp gece yarısına kadar devam eden olayların yaşandığını kaydetti. Arabaların yakıldığını, dükkanlara baskınlar düzenlenerek eylemler yapıldığını vurgulayan Bahçeli, ''Bu eylemle ilgili siyasi iktidar emniyet güçleriyle her türlü tedbiri alabilecek durumda. Özellikle anarşi ve terör konusunda büyük şehirlerde iyi yetişmiş emniyet mensupları vardır'' diye konuştu. Güvenlik güçlerine bir talimat verilmesi halinde İstanbul'da tek bir teröristin bile alacakaranlıkta sokakta gezemeyeceğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Eğer hala geziyor ise burada bir anayasal suç vardır. Bu anayasal suçu işlerken hangi niyet taşınıyor o da bizce malumdur. İstanbul'da yaşayan ve özellikle 4-5 günden bu yana Zeytinburnu'nda bulunan bütün vatandaşlarıma MHP olarak sesleniyorum: Kim hangi eylemi ortaya koyarsa koysun, kendileri ferdi veya grup halinde karşılık vermeyi düşünmek yerine savcılığa, valiliğe, kaymakamlara ve bulundukları semtin emniyet yetkililerine can ve mal emniyetinin kalmadığına dair bir suç duyurusunda bulunmalarında fayda olacaktır.'' Zeytinburnu'ndaki olayların vatandaşın yapacağı iş olmadığını söyleyen Bahçeli, şöyle dedi: ''Özellikle de bazı çevrelere ve AKP'yle işbirliği içerisinde olanlara da buradan sesleniyorum: Ayaklarını denk alsınlar. Herkesin kolaylıkla yapacağı bozkurt işaretini bazı eylemlerde provokasyon unsuru gibi kullanarak AKP'yi aklayacaklarını zannediyorlarsa AKP'yle beraber kendilerinin de bir gün hesap vereceğini iyi bilmeliler. Bunun için ülkücü kardeşlerimi hiçbir şart altında hiçbir eyleme MHP katılmayacaktır. Bunlara önayak olarak televizyonlarda sık sık gösterilen bozkurt işareti yapanlar Ülkücü ve MHP ile hiç alakaları yoktur. Biraz araştırırlarsa AKP'den beslenen, AKP ile işbirliği yapan bazı kişiler olduğu ortaya çıkacaktır.'' Bu olaylarda İstanbul Valisine büyük görev düştüğünü aktaran Bahçeli, Zeytinburnu nüfusunun ve emniyet güçlerinin sayısının belli olduğunu, eğer emniyet güçleri yetmiyorsa diğer illerden de takviye getirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, 'Bir Allah'ın kulu Zeytinburnu sokaklarında gezemez eğer kararlı olurlarsa. Eğer hale geziyorlarsa Valinin müsamahası var demektir. Bunun yanında İçişleri Bakanının müsamahası var demektir, onun yanında terörle mücadelede açılım duayeni olan Başbakan Yardımcısının müsamahası vardır ve bunların hepsinin üstünde Recep Tayyip Erdoğan'ın müsamahası var demektir'' diye konuştu.