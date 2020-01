Bahçeli'den Davutoğlu'na: Bombalar AKP'ye yarıyorsa azmettiren bellidir, hiç mi Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazsın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara katliamı sonrasında yaptırdıkları araştırmada oylarının arttığını söyleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirerek, "Başbakan, Ankara patlamasının ardından, oyumuz arttı diye açıklama yapıyor. İnsanlarımız ölüyor, sen oy hesabı yapıyorsun. Hiç mi Allah'tan korkmaz, hiç mi kuldan utanmazsın, hiç mi vicdanın yoktur" dedi. Bahçeli, "Katliamlar yapılıyor, bu AK Parti'nin oyu artıyorsa, saldırıların sebebi çok uzakta aranmamalıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, partisinin Ankara mitinginde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

AK Parti'nin sorumsuz politikaları yüzünden Milli Güvenlik politikalarımız yıkılmıştır. Tehlike çok büyüktür. Böylesine korkak bir iktidar görülmemiştir.

Türkiye teröristlerin cirit attığı, üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi haline gelmiştir. Canlı bombalar hedeflerini imha için etrafta gezerken, Başbakan sabırla eylem yapmalarını beklemiştir. Böyle bir hükümet nerede görülmüştür ?

Milliyetçi hareketin varlığı her kirli kampanyanın parçalanmasına yetecektir.

Aziz vatandaşlarım, Serok Ahmet ustasından öğrendiği dersleri uygulamaktadır. Davutoğlu, Şanlıurfa IŞİD'e nankör demektedir. Davutoğlu Ankara'daki patlamadan sonra oyunun arttığını da söylemektedir. Davutoğlu, IŞİD'e nankör derken, hangi iyiliklerine karşılık alamamıştır da IŞİD'e nankör demektedir. Erdoğan ve Davutoğlu 30 Eylül 2014'e kadar IŞİD'e terör örgütü diyememiş, o zamana kadar o örgütün yaptığı eylemleri alltan almışlardır. Ardından Esad nasıl Esed olduysa, IŞİD de DAEŞ olarak değişmiştir. AK Parti, IŞİD'e ne gibi iyilikler yapmıştır da, şimdi nankör olarak nitelemektedir?

Kimse şansını zorlamasın, Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçbir haine bırakamayız, terör nereye varırsa varsın, ne mutlu Türküm diyene sözüyle yürümekten yorulmayız. Bu irade bizde var. Bugün de teröre, teröriste, küresel planlara hayır diyoruz. Geleceğe yürüyor, geleceği kucaklıyoruz. Davutoğlu ve Erdoğan bunları duysunlar, duysunlar ki ayaklarını denk alsınlar.

"Hiç mi Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazsın!"

Ankara Tren Garı önünde meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısını hatırlatan Bahçeli, AK Parti'yi terör örgütlerine rehberlik yapmakla suçlayarak "Ne diyordu Davutoğlu? Ankara patlamasından sonra oyumuz arttı, diyordu. Be hey gafil, be hey densiz, be hey yüreksiz; insanlarımız ölüyor. Sen hala oy hesabı yapıyorsun. Mehmetçikler, polisler şehit ediliyor; sivil ve masum vatandaşlarımızın canı alınıyor, sen o çetelesi tutuyorsun. Hiç mi vicdanın sızlamaz? Hiç mi Allah'tan korkmaz, hiç mi kuldan utanmazsın, hiç mi vicdanın yoktur. Katliamlar yapılıyor, bu AK Parti'nin oyunu artıyorsa, saldırıların sebebi çok uzakta aranmamalıdır.

AK Parti yönetimi, uğursuz,arsız ve yalancıdır. 12 yıl bir ve beraber olduklarıyla, 17-25 Aralık'tan sonra düşman oldular. Kandırıldık dediler. Her türlü kepazeliği paralel çeteye yüklediler. Adına milletin adamı derler, gavurun adamı olduğunu saklarlar, adına özgürlük derler basını sustururlar, ekranları karartırlar, adına 0 sorun derler dünya alemi pişman ederler. Bunların neresini düzeltelim, neresini makul bulalım?

Esad'la tatile çıktılar, kumda oynadılar, can ciğer kuzu sarması olup beraber yürüdüler. Akşam yemeğini İstanbul'da yediler, bir süre sonra da aldatıldık deyip Esad katil dediler.

Biz AK Parti eşittir PKK derken boşuna demedik. PKK terör örgütü değildir diyen gazeteciler, yarım aydınlar AK Parti'nin kanatları altındadır.

AK Parti yönetimi devamlı partimize saldırmaktadır. Bizim 'hayır'cı olduğumuz söylenmektedir. Koalisyon kurmaya yanaşmadığımız, sorumluluk almaktan korktuğumuz söylenmiştir. 400 milletvekili almak için Türkiye'yi istikrarsızlığa sürükleyenler, bizim duruşumuzdan rahatsızlardır. 7 Haziran sonrası koalisyon kurulmamasının sebebi Erdoğan ve Davutoğlu'dur. Davutoğlu'nun bize yaptığı görüşmelerde hiç bir şekilde koalisyon teklifi yoktur. Sayın Arınç katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin koalisyona yanaşmadığını birinci ağızdan söylemiştir. AK Parti'nin başından itibaren koalisyon kurmaya niyeti yoktu

"Toros'lar gezmiyor ama çeteler her yerde konuşlanıyor"

Başbakan Davutoğlu'nun partisinin Van mitinginde söylediği ve tartışmalara neden olan 'beyaz Toros' ifadesini eleştiren Bahçeli, "Şimdi de biz 'Biz gidersek beyaz Toros'lar gezer' diyorlar. Dün biz gidersek maaşlar ödenmez, diyenler şimdi milleti Toros'la korkutmaya çalışmakta, gizli bir örgütlenmenin şifrelerini vermektedir. Toros'lar gezmiyor ama çeteler her yerde konuşlanıyor. Toros'lar gezmiyor ama doğu ve güneydoğudan devlet geri çekiliyor. 90'lara dönülmeyecek diyen Davutoğlu farkında mıdır? Türkiye, 1919 şartlarına çoktan girmiştir. Sayın Davutoğlu, Toros'u bırak. İktidarınızdan doğudan batıya çığ gibi artan toz ticaretine ve trafiğine bak. Toros'u bırak. Haram limanlarından demir alan rüşvet gemiciklerine, kasalarından silah çıkan TIR'lara kafayı tak" açıklamasında bulundu

"HDP hariç her partiyle koalisyona hazırız"

1 Kasım'dan sonra Türkiye hükümetsiz kalmayacaktır. MHP, kendi başına iktidar olma sayısını bulamazsa, 4 ilkesi göz önünde bulundurulduğunda

"MHP 1 Kasım'da iktidara geliyor"

MHP tuzakları bozarak geliyor. MHP siyasi operasyonları yararak geliyor. MHP 1 Kasım'da iktidara geliyor. Bunun kanıtı bu meydandadır. Şu soruların cevabını sizden duymak istiyorum. Bayrağa, Türkiyeye sahip çıkacak inanç nerede, sadakat nerede.. Hepinizi kutluyorum. Artık diyorum ki aziz milletimiz istismara ve işbirlikçiliğe izin vermeyecektir. Milli değerler etrafında kenetlenecektir.

Küresel uzantılar, ihanet şebekeleri nerelere demir atmış olurlarsa olsunlar geldikleri gibi gidecekler. Türkiye Cumhuriyeti tektir. Türk milleti bir bütündür.