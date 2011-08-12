-Bahçeli: Suriye'nin bütünlüğü hedef olmalı ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin istikrarı ve bütünlüğünün vazgeçilmez hedef olması ve uluslararası müdahale için gerekçe oluşturanlara sonuna kadar karşı çıkılmasa gerektiğini belirtti. Bahçeli, yaptığı açıklamada, Akdeniz'in batısında başlayan sözde değişim dalgasının, sonunda Suriye'yi bütünüyle etkisi altına alarak çok vahim bir noktaya getirdiğini savundu. Büyük Ortadoğu Projesi'nin tüm unsurlarının bir araya gelmekte olduğunu belirten Bahçeli, ''yönetim ve rejim değişiklikleriyle başlayan sürecin, sınırların değişmesine kadar hız kesmeyeceğinin görüldüğünü'' ifade etti. Açıklamasında ''Suriye'de artan toplumsal şiddetin, çoğalan rejim bunalımının ve iç savaş emaresi veren hadiselerin yeni bir yönetim tasarımına matuf olduğu gün gibi ortadadır'' görüşüne yer veren Bahçeli, şunları kaydetti: ''AKP hükümetinin bu durum karşısındaki tutum ve takındığı tavır ise sorunlu ve bir o kadar da tehlikeli neticelere kapı aralamıştır. Başbakan Erdoğan'ın BOP'un izdüşümünde vasat bulan, komşu coğrafyalara dönük parçalanma ve kaos senaryosuna, Türkiye'yi figüran olarak dahil etmesi her açıdan utanç ve endişe verici olmuştur. Buna bağlı olarak kendisinin Ortadoğu'nun köhnemiş diktatörleriyle kurduğu yakınlık ve dostluk da birer birer bozulmaya başlamıştır. Libya'ya yapılan uluslararası müdahale sahiplenilerek İzmir'de lojistik imkânların sunulması ve arkasından da Kaddafi muhaliflerinin İstanbul'da ağırlanması ve hatta tanınması bir AKP ikiyüzlülüğü olarak tarihe geçecektir.'' Bu doğrultuda sırayı Suriye'nin aldığını ve hedefe de Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yerleştirildiğini ileri süren Bahçeli, Suriye'nin kendi şartlarında birçok olumsuzluğa ve açmaza sahip olduğunu, Baascı zihniyetin yönlendirdiği otoriter bir yönetimin baskı ve kıskacında olması ve demokratik kültürün yok denecek kadar zayıf olmasının, Suriye'nin en temel sorunları arasında yer aldığını kaydetti. -''Çelişkili ve sorunlu politikalar''- Hükümetin ''çelişkili ve sorunlu politikalarının Suriye'yle ilişkileri kritik ve sorunlu bir aşamaya getirdiğini'' ileri süren Bahçeli, ''Küresel çevrelerin AKP'yi Suriye üzerine kışkırtması, dozu ve seviyesi kaçan tahrikleri, önümüzdeki dönemin birçok olumsuzluğa gebe olacağını göstermiştir'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Başbakan Erdoğan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olan Suriye'yi iç mesele olarak takdim etmesi Türkiye'yi akıbeti meçhul dar ve karanlık bir tünele sokacaktır. Bu sayede, ülkemizin iç meselelerine başkalarının karışması ve doğrudan doğruya müdahil olması mümkün hale gelecek ve emsal teşkil edecektir. Kaldı ki bölücü terör ve yandaşlarının eylemlerini komşu ülkelerin açıkça desteklemeleri zaten mustarip olduğumuz bu büyük problemi kontrol edilemez bir noktaya taşıyacaktır. Ve böylelikle bölücülüğün uluslararası bir mesele olması için bütün faktörler bir araya gelecektir. Bundan dolayı Başbakan Erdoğan konuşmalarının nereye varacağını ve hangi sonuçları doğuracağını görmeli ve bugünden dikkatli, sorumlu ve ferasetli hareket etmek zorunda olduğunu bilmelidir.'' Hükümetin ''komşularla sıfır sorun'' politikasının başarısız olduğunu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun son Suriye ziyaretinin öncesi ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler ve yapılan açıklamaların buna işaret ettiğini savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Başbakan Erdoğan, Suriye'ye yönelik 'sabrımız kalmadı' derken aslında ABD'nin kanaatlerini iletmekte, ancak aynı kararlılığı bölücü teröre ve himaye eden küstahlara karşı gösterememektedir. Suriye'de çıkması muhtemel iç savaşın, mezhep temelli çatışmaların ve etnik anlaşmazlığa dönüşebilecek gerilimlerin Türkiye'ye yansıması ve sirayet etmesi sıkıntılı, sancılı ve yakıcı sonuçların doğmasına meydan verecektir. Bu itibarla, Suriye'nin istikrarı ve bütünlüğü vazgeçilmez hedef olmalı ve uluslararası müdahale için gerekçe oluşturanlara sonuna kadar karşı çıkılmalı ve milletimiz uygulanacak politikalarla ilgili detaylı bilgilendirilmelidir. Huzura kavuşmamış, iç tansiyonu yüksek ve kaos ortamına düşmüş Suriye'nin, ülkemize ve bölgemize çok olumsuz etkileri olacağı ve dengeleri bütünüyle bozacağı şüphesizdir.'' Başbakan Erdoğan ve partisini uyarmakta olduklarını, Türkiye'yi ateşe atacak bir yanlıştan uzaklaşmasını istediklerini ve ucuz kahramanlık gösterilerinin çok ağır bedellere yol açacağını düşündüklerini kaydeden Bahçeli, parti olarak Ortadoğu ülkelerindeki değişimin kendi iç dinamiklerinden güç alması gerektiğini vurguladıklarını, Suriye'nin demokratik istikrara ulaşarak kardeş kavgasının eşiğinden dönmesi, normalleşmesi, halkın beklenti ve taleplerine uygun hareket edilmesinin en büyük dilekleri olduğunu da belirtti.