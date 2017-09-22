Bahçeli suç duyurusunda bulunmuştu; Ozan Arif 'şiir'den yargılanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut, halk arasında Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında hapis cezası istemiyle kamu davası açıldığını duyurdu.

Avukat Bulut yaptığı açıklamada, Arif Şirin hakkında kamu davası açıldığını söyledi ve şunları ifade etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz suç duyurusu üzerine, kamuoyunda Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında yapılan soruşturma neticesinde adı geçen hakkında, muhterem Genel Başkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır."

Ne olmuştu?

Ozan Arif, isim vermeden yazdığı ‘şiir’inde 'şerefsiz' ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ozan Arif, suç duyurusu üzerine şu yorumu yapmıştı:

"Ben bir şerefsiz elbisesi diktim. Bu elbiseyi birileri kendisine yakıştırıyorsa, söyleyecek sözüm olmaz. Yazdığım her satırın arkasındayım. Bunun bu derece birileri tarafından mahkemeye taşınmasını da manidar buluyorum. İddia edenler, iddialarını ispatlamakla mükellefler. 'Şerefsiz' dediğimi ona ait olduğunu ispat ederlerse, şeriatın kestiği parmak acımaz."

Ozan Arif ile Devlet Bahçeli arasında daha önce gerginlik yaşanmış; Bahçeli, Arif'in camia etkinliklerinde sahne almasını engellemişti.

Kamuoyunda Bahçeli’ye hakaret olarak yorumlanan söz konusu ‘şiir’ şöyle:

ŞEREFSİZ!..

..............“ İsim-misim vermedim, korktuğumdan sanmayın,

.............. Gocunan şerefsizdir, bunu bari anlayın..„

Sus!.. Kraldan fazla kralcı olma,

Utan ulan biraz utan şerefsiz!..

Sakın ha beyliği ağzına alma,

Konuştukça boka batan şerefsiz!..

Beylik kim, sen kimsin tövbe et tövbe!..

Bey kısmı ellere kalır mı gebe?

Senden aşirete bey mi olur be?

Aşireti ele satan şerefsiz!..

Aşiretin temel taşını söküp,

Hayalini söküp, düşünü söküp,

Kurtları aldatıp dişini söküp,

Götürüp davara katan şerefsiz!..

Kendi eski kapımızı batırdın,

Yeni diye el kapsına götürdün!

Kendin gibi sevdamızı bitirdin,

Kendi gönüllerde biten şerefsiz!..

Vâkıf olamadın bizdeki aşka!

Eller ile girdin devamlı meşke!

Bu gün böyle dersin yarın bir başka

Sözünü yalayıp yutan şerefsiz!..

Yalan mıyım dansöz gibi kıvırdın,

Yönümüzü başka yöne çevirdin,

Şoför yaptık arabayı devirdin,

Bizi uçuruma atan şerefsiz!..

Bülbül idik gülümüzden ettin sen!

Töremizden ilimizden ettin sen!

Yahu bizi yolumuzdan ettin sen,

Rotan belirsiz be rotan şerefsiz!..

Böğürmeden konuş adam ol önce,

Çıtın çıkmaz el hakaret edince,

Ele çıkmaz ama bize gelince,

Çatlak zurna gibi öten şerefsiz!..

Ne huzur bıraktın ne bizde dirlik,

Bundan sonra seni görmemek körlük,

Sadece sen değil seninle birlik,

Artık sana alkış tutan şerefsiz!..

Çok geç anlaşıldım içim yanıyor,

Ama şükür artık herkes tanıyor!

Halâ kendisini kağnı sanıyor,

Kağnı gölgesinde yatan şerefsiz!..

Vatan-matan bu Arif‘i kandırma,

Kendini hiç vatanperver sandırma,

Senin derdin koltuk, lafı döndürme,

Senin umrunda mı vatan şerefsiz!