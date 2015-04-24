Bahçeli: Soykırım tartışmaları Türkiye'nin gündeminden düşmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 95. yılı dolayısıyla Meclis’te düzenlenen resepsiyona katıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ev sahipliği yaptığı törende konuşan Bahçeli, 'Ermeni soykırımı' iddialarının gündemden düşmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye’nin gündeminden artık bu düşmelidir kim ne diyorsa desin ne yapmak istiyorsa yapsın bir onları görelim ondan sonra Türk milleti karar verir" diyen Bahçeli, ülke gündeminin buna odaklanmasının da hata olduğunu söyledi. Bahçeli, 1915 olaylarının 100. yıl dönümüne yönelik olarak şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye’yi ABD’nin, Avrupa’nın soykırım ifadesini kullanıp kullanmamasına kilitlememek lazım. Eğer konu üzerinde kaygı taşırsanız Türkiye ile uğraşmak isteyenlerin eline kendiniz koz verirsiniz. Türkiye’nin gündeminden artık bu düşmelidir kim ne diyorsa desin ne yapmak istiyorsa yapsın bir onları görelim ondan sonra Türk milleti karar verir. Her sene aynı şeyleri konuşuyoruz. 24 Nisan yaklaşınca acaba Obama hangi ifadeyi kullanacak bütün aydınlarımız televizyonlarda bunu tartışıyor. Büyükelçiler geldiklerinde belki bir istişare yapacaklardır belki bir taktik geliştireceklerdir. Türk’ün yaşayıp yaşamadığı önemli değil, yaşayan yerde daha hassas olmak gerekir ama bunu artık Türkiye üzerinde tartışılır bir konu olarak bunlar tartışılırken Türkiye’den istedikleri bazı tavizler var bunlara Türk milleti aldırış etmemeli."

MHP'nin seçim beyannamesi 3 Mayıs'ta açıklanacak

Bahçeli, MHP'nin seçim bildirgesinin zamanlamasıyla ilgili açıklamalarda yaptı. Partisinin geç kaldığına yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Bahçeli, "Zamanlamamızı kendiniz yapıyoruz diğer partilerin faaliyetleri bizi ilgilendirmiyor. 3 Mayıs’ta seçim beyannamemizi herkese sunacağız bize göre geç kalınmışlık yok" diye konuştu.

3 Mayıs'ın MHP için önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Orda açıklayacağımız tüm görüşler geçmişten günümüze tutarlılığı olan düşüncelerimizdir. Eğer rakamlar ifade ediliyorsa mutlaka kaynağı net olarak hesaplanmıştır. Kaynak vardı, yoktu tartışması bugün için lüzumsuzdur. Bir parti bir program ortaya koyuyor, iktidar diyor ki kaynağı var mı? Bir müsaade edin iktidar olsun kaynağını nasıl bulacağını görsünler."