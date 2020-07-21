Bahçeli: Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü, temennim yüreklere su serpen bir düzenleme yapılması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis'e gelecek sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü. Temennim TBMM'de yüreklere su serpen bir düzenleme yapılması" yorumunu yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'ya konuşan Bahçeli, "Sosyal medyanın hukuki bir çerçeveye oturtulmasıyla ilgili geniş bir uzlaşma havası var. Zira herkes muzdarip. Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü. Temennim TBMM'den yüreklere su serpen, bir düzenleme yapılması, Almanya ve Fransa'da olduğu üzere hukuki ve mali açıdan denetim altına alınması." açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ise, "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması muazzam bir karar, yakın tarihimizin en önemli irade beyanı. Ayasofya'nın müze statüsünün kullanımının hukuk ve vakıf senediyle birlikte inanç haklarımıza aykırı olduğu her türlü izahtan vareste. Danıştay net ve tartışmaları düğümleyen bir kararı verdi. Bu karar, egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır. Ayasofya egemenlik sınırlarımızın içinde. Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi camii olarak göreceğimiz, nereyi açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir. Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Ayasofya müze yapılırken iyi de, camiye dönüştürülünce mi kötü?" diye sordu.

Bahçeli, "Türkiye ne yapıp yapmayacağını güç ve çıkar merkezlerine mi soracak? Şayet sorarsak bağımsızlıktan, onurlu duruştan, egemenlik haklarından nasıl bahsedilecek? Ayasofya fethimizin simgesi, ecdadımızın emaneti. Büyük hakanımız Fatih'le Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşı karşıya getirmek, tarih ve kültür alanında tehlikeli kutuplaşmalar imal etmek ağır bir sorumsuzluk. 567 yıl önce İstanbul'u fetheden yükseliş ruhuyla 98 yıl önce işgalden kurtaran diriliş ruhu bir ve aynıdır." diye konuştu.

24 Temmuz'daki cuma namazına kendisinin de katılacağını belirten Bahçeli, "Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz aynı zamanda Lozan'ın yıldönümü. İki tarihin tesadüf etmesini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna, "Allah nasip ederse Ayasofya Camisi'nin muhterem ve mehabetli ortamında kılınması planlanan cuma namazına katılacağım. Hem tarihe şahitlik edip hem de manevi görevimi yerine getireceğim. İnanıyorum ki, yine Akşemsettin orada olacaktır, yine Fatihimiz orada olacaktır, yine fethin neferleri manen orada bulunacaklardır." yanıtını verdi.

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