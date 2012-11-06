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Politika

Bahçeli: Sokakta işimiz yok

Devlet Bahçeli, kurultayın ardından yol haritasını açıkladı

06 Kasım 2012 13:10

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Ülkücüler sokağa inmeyecek. Fikir mücadelesi yapacaklar, sokakta işimiz yok" diye konuştu.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayın ardından yol haritasını açıkladı. Ülkücülere bir kez daha mesaj gönderdi. "Ülkücüler sokağa inmeyecek. Fikir mücadelesi yapacaklar, sokakta işimiz yok" dedi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya konuşan Bahçeli, en yakın rakibi Koray Aydın'ın aldığı 441 oyu da yorumladı. "İyi okunması gereken bir rakam" dedi. Muhalif oyların yüksekliği içinse "Herkese mavi boncuk dağıtarak siyaset yapamayız" diye konuştu.

MHP lideri teşekkür konuşmasındaki "fitne" sözcüğünün Aydın'a yönelik olmadığını da söyledi.

Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın 2023 vizyonuna ilişkin "patenti ne kadarsa ödeyip alalım" sözlerine ise "Başbakan'ın alınmaya satılmaya açık bir bakış açısı var" yorumunda bulundu.

MHP Lideri yerel seçimlerle ilgili de kayan oyların MHP'ye dönmesi durumunda önlerinin açık olduğunu söyledi.

Bahçeli, 2014'te cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünmediğini de vurguladı.

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