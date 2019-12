-BAHÇELİ: SİVAS'I NİYE ARAŞTIRMIYORSUN? ANAMUR (A.A) - 20.02.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olaylarını hatırlatarak, ''Kim yapmış, kim? Şimdi tek başına iktidarsın. Ergenekon'u, Balyoz'u araştırıyorsun. Sivas'ı niye derinine kadar araştırmıyorsun?'' diye sordu. Bahçeli, Mersin'in Anamur ilçesinde parti teşkilatı ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'yi makamında ziyaret etti. Ardından belediye binasından halka hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin tehlikeli bir sürece doğru ilerlediğini savundu. Fukaranın halen fukara olduğunu, işsizliğin çoğaldığını ileri süren Bahçeli, ''Narenciye, muz üreticilerinin hepsi perişan. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü yaşıyorsunuz. Bugün hala Türkiye'de yoksulluk, işsizlik var. Kim derdini anlatıyorsa Sayın Başbakandan azar işitiyor. Derdini anlatmak yasak, ama yandaşları, hanedanları beslemek serbest. Bunun hesabını soracağız'' dedi. Son 8 yılda milli devlet ve üniter yapının tahrip edildiğini, sosyal dokunun sarsıldığını iddia eden süren Bahçeli, şöyle dedi: ''Türkiye, bir gerilim stratejisi ile karşı karşıya. İnanlar inanmayanlar, laikler laik olmayanlar, ilericiler gericiler, buna benzer çok fazla ayrımcılık. Ama bunlardan iki tanesi var ki, çok büyük tehlike. Bunlardan biri etnik temelli bölücük, diğeri mezhep ayrımcılığı. Kimse bu ülkeyi 36 etnik kökenle dilim dilim edemez. Sayın Başbakan hep bunları kaşıyor. Bunların üzerinden siyaset yapıyor. Geçmişte Kahramanmaraş, Çorum ve Sivas olayları olmuş. Kim yapmış, kim? Şimdi tek başına iktidarsın. Ergenekon'u, Balyoz'u araştırıyorsun. Sivas'ı niye derinine kadar araştırmıyorsun? Ama ne zaman MHP biraz öne çıksa, faşistlikle, ırkçılıkla suçluyor. MHP olmasaydı, soğuk kanlı davranmasaydı, bölücü terörün oyununa düşmemek için çaba göstermeseydi, Türkiye'nin bugünkü hali ne olurdu? MHP'nin, vatanperverliğine ve millete olan saygısına sen otur da dua et. Yoksa bu dinamizm ve kararlılık, başka bir niyete yönelmiş olsaydı senin saltanatın 8 yıl sürmezdi.'' Halkın herkesi iktidara taşımaya veya iktidardan indirmeye gücünün yeteceğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Başarısızlığını 'beni millet getirdi' diyerek milletin sırtına yükleme. Seni millet getirmiştir, doğrudur. Ama 2011 yılında tekrar götürmeyeceğini neden bilmiyorsun? Buradan sesleniyorum, bu sese kulak ver. Karşılığında ses ver Anamur ve Türkiye. Şimdi düşünün uzun yıllardan beri bölücü terör faaliyeti var. Bunlar iç ve dış odaklı. Şu an her şey gözler önünde cereyan ediyor. Hepsini düşünün ve yeni bir iktidarı destekleme kararı alın. Bu iktidar çürümüştür, tükenmiştir, yıpranmıştır. Yapacağı bir şey kalmamıştır. 3. kez iktidar olmaları, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hanedanlarını kurtarır. Onun haricinde size getireceği bir fayda, aş yoktur. Hal böyle olunca bu iktidar gitmeli. Siz de yapılacak seçimleri iyi değerlendirin.''