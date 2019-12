-Bahçeli: Sınır ötesindeki kamplar yok edilmeli ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Terörist kamplara düzenlenen hava harekatları iyi bir başlangıç ama yeterli değildir. Kara operasyonuyla destekli bir imha harekatı bir an önce hayata geçmeli ve canilerin yuvalandığı sınır ötesindeki kamplar yok edilmelidir'' dedi. Bahçeli, Etimesgut Belediyesinin Eryaman'daki Türk Konut Maket Salonu'nda düzenlediği iftara katıldı. Yemek sonrası davetlilere hitap eden Bahçeli, içinden geçilen zaman diliminde Türk milletinin hem varlığından hem devamlılığından hem de bütünlüğünden rahatsız olan odakların, saldırılarına hız verdiğini dile getirdi. ''Türkiye bu açılım rezaletinden kurtulmadıktan sonra hunhar terör ve bölücülükle baş etmesi çok zordur'' diyen Bahçeli, bir taraftan bataklığın yayılması için faaliyetler yürütülürken diğer tarafta sivrisinekle mücadele etmeye çalışmanın abes, çelişki ve siyasi patolojik bir vaka olduğunu iddia etti. PKK terör örgütünün adam kaçırma ve haraç toplama eylemlerine hız vermesinin devletin zaaf içinde olduğunun işareti ve kanıtı olduğunu ileri süren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu çerçevede, Milli Güvenlik Kurulunda 'devlet otoritesinin en güçlü şekilde hissettirileceğine' dönük ibarelerin çok gecikmiş bir karar olduğu tartışılmazdır. İşin bu noktaya gelmesinden, bölücü terörün bu kadar şımarmasından ve küstahça davranmasından sorumlu kimdir ve bunun hesabını kimler, nasıl verecektir? Açılan ve oluşturulan müsait ortamı değerlendiren bölücü caniler vatan toprakları üzerinde kurtarılmış bölgeler oluşturma arayışına ve çabasına girecek kadar cüret kazanmışlardır.'' Bunun için, sokaklardaki infazların ve hain pusuların hedefinde askerin, polisin ve kamu görevlilerinin bulunduğunu savunan Bahçeli, ''Demokratik açılım saçmalığıyla özgürlükten ve demokrasiden bahseden gafillerin Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın iyice sindirildiklerini görmeleri gerekmektedir. Ne kadar ilginçtir ki, son günlerde 'barış çöktü, barış dili zarar gördü, yeniden başa döndük' fitnesi bu sürece paralel gitmektedir. Bu şartlar altında hala yıkım projesinden taviz verilmeyeceğini söylemek, akıl dışıdır ve üstelik bu konuda ısrar, Türk milletinin ayrılmasına ve ülkemizin bölünmesine çanak tutulduğu anlamına gelecektir'' diye konuştu. Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Bahçeli, ''Kendisini uyarmak istiyorum; açılım fesadı devam ettiği sürece bölücülük kendisine üreyeceği uygun ortamı her zaman bulabilecektir. Bu nedenle girdiğiniz yanlıştan bir an önce dönün ve koordinatör bakanı görevinden acilen alın'' dedi. -''Somali'deki durumun nedeni acımasız terör''- Somali'de yaşanan son 60 yılın en büyük felaketi olan yoksulluk ve sefalet şartlarının herkesi derinden etkilediğini belirten Bahçeli, 10 milyona yaklaşan nüfusuyla 20 yıldır iç savaşın ve aşiret kavgalarının merkezinde olan Somali'nin mevcut halinin insanlık adına utanç verici olduğunu ifade etti. Somali'nin bu duruma düşmesinin gerisinde, kavmiyetçi körlükten kaynaklanan acımasız terörün, özerklik sevdasına kapılan aşiretlerin, sömürgeci uygulamaların, iç savaş ve toplumsal ihtilafların geldiğini dile getiren Bahçeli, ''Buna rağmen milletimiz alicenaplığını göstermiş ve binlerce kilometre uzaklıktaki bu ülkeye yardım elini uzatmıştır. Somali'ye yapılan katkı ve parasal desteği çok önemsediğimizi ve takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Ne var ki bu yardımın halkla ilişkiler faaliyetine dönüşmesi utanmazlığın ve kepazeliğin daniskası olmuştur. Başbakan'ın gözüne girmek için birbirleriyle yarışan ve devletten verdiklerinin fazlasını almak için ellerini ovuşturan yandaş iş adamları, medya patronları ümit ederim ki aynı hassasiyeti ülkemizde de gösterirler'' dedi.