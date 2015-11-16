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Politika

Bahçeli: Sinan Oğan Saray projesi

"Olağanüstü kurultay yapmamak için tüm yetkisimi kullanacağım"

16 Kasım 2015 12:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından, dün MHP İl Başkanları’yla bir araya gelerek il başkanlarından tam destek aldı. Eski Iğdır milletvekili Sinan Oğan’ın partiye geri dönüşü için mahkemeden, seçimlerin hemen ardından 2 Kasım’da çıkan kararı “Bu bir Saray projesidir. Bu savcıların başka işi yok mu?” sözleriyle eleştirdiği öğrenilen Bahçeli, “Olağanüstü kurultay yapmamak için tüm yetkisini kullanacağını” belirtti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli, 1 Kasım sonrası MHP’ye yönelik eleştirilere İl Başkanları Toplantısı’nda tepki göstererek, “1 Kasım sonrası, aynı anda CHP ve MHP’de olağanüstü kurultay istenmesi tesadüf değildir. HDP’de böyle bir talep neden yok mesela” dedi.

Bahçeli, eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan hakkında verilen, partiye dönüş kararını da şu sözlerle eleştirdi:

“Sinan Oğan kararı yargının siyasallaşmasının göstergesidir. Tesadüf değildir. Bu bir saray projesidir. Bu savcıların başka işi yok mu. 20 gündür girilemeyen iller var. Kobane olayları sonrası HDP ile ilgili neden harekete geçmediler.”

 

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