Bahçeli sevdiği şarkıları internette paylaştı

MHP lideri Bahçeli, resmi internet sitesine en sevdiği şarkıları yükledi. Ağırlıklı olarak Klasik Türk Müziği dinlediği anlaşılan Bahçeli’nin arabesk türünde favorisi Ferdi Tayfur’un ‘Emmioğlu’ şarkısı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kişisel web sayfasına “Sevilen şarkılar ve türküler” başlığıyla 38 eser yükledi.

Bahçeli, www.devletbahceli.com.tr adresindeki sitesinin açılışında ise ziyaretçileri Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiiriyle karşılıyor.

Bahçeli’nin müzik listesindeki bazı şarkılar ve solistleri şöyle:

Endülüs’te Raks - Nesrin Sipahi

Bir Bahar Akşamı Rastladım Size - Nesrin Sipahi

Seni, Sesini, Gözlerinin Rengini - Müzeyyen Senar

Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım - Müzeyyen Senar

Kalbimde Ne Aşkın Elemi Matemi Kaldı - Hüseyin Hüsnü

Çıksam Şu Dağlara (Topal Abdo) - Asım Kuzuluk

Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı - Aziz Şenses

Küçükten Görmedim Ana Kucağı - Nurettin Çamlıdağ

Kerkük Divanı

Emmioğlu - Ferdi Tayfur

Bakmıyor Çeşm-i Siyah - Melehat Gülses

Bu Ne Sevgi ah - Muazzez Ersoy

Bu Yalnız Geceler Bana Arkadaş - Yaşar Özel

Dönülmez Akşamın Ufkundayım - Nazire Yağız

El Çek Tabib El Çek - Müşerref Akay

Leyla Bir Özge Candır - İ.Hakkı Fencioğlu

Bir ihtimal daha var - Mustafa Sağyaşar

Olmaz İlaç Sine-i Satpareme - İlknur Elbilsin

Sabır Taşı - Müşerref Akay

Hapishanelere Güneş Doğmuyor - Orhan Hakalmaz

Memleket isterim

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı