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Yaşam

Bahçeli sevdiği şarkıları internette paylaştı

Devlet Bahçeli, www.devletbahceli.com.tr adresindeki sitesinin açılışında ise ziyaretçileri Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiiriyle karşılıyor

26 Mart 2012 18:21

 

MHP lideri Bahçeli, resmi internet sitesine en sevdiği şarkıları yükledi. Ağırlıklı olarak Klasik Türk Müziği dinlediği anlaşılan Bahçeli’nin arabesk türünde favorisi Ferdi Tayfur’un ‘Emmioğlu’ şarkısı.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kişisel web sayfasına “Sevilen şarkılar ve türküler” başlığıyla 38 eser yükledi.
 
 
Bahçeli, www.devletbahceli.com.tr adresindeki sitesinin açılışında ise ziyaretçileri Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiiriyle karşılıyor.
 
Bahçeli’nin müzik listesindeki bazı şarkılar ve solistleri şöyle:
 
Endülüs’te Raks - Nesrin Sipahi
Bir Bahar Akşamı Rastladım Size - Nesrin Sipahi
Seni, Sesini, Gözlerinin Rengini - Müzeyyen Senar
Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım - Müzeyyen Senar
Kalbimde Ne Aşkın Elemi Matemi Kaldı - Hüseyin Hüsnü
Çıksam Şu Dağlara (Topal Abdo) - Asım Kuzuluk
Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı - Aziz Şenses
Küçükten Görmedim Ana Kucağı - Nurettin Çamlıdağ
Kerkük Divanı
Emmioğlu - Ferdi Tayfur
Bakmıyor Çeşm-i Siyah - Melehat Gülses
Bu Ne Sevgi ah - Muazzez Ersoy
Bu Yalnız Geceler Bana Arkadaş - Yaşar Özel
Dönülmez Akşamın Ufkundayım - Nazire Yağız
El Çek Tabib El Çek - Müşerref Akay
Leyla Bir Özge Candır - İ.Hakkı Fencioğlu
Bir ihtimal daha var - Mustafa Sağyaşar
Olmaz İlaç Sine-i Satpareme - İlknur Elbilsin
Sabır Taşı - Müşerref Akay 
Hapishanelere Güneş Doğmuyor - Orhan Hakalmaz
 
 

Memleket isterim 

 
 
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
 
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
 
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
 
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
 
Cahit Sıtkı Tarancı
 
 
 

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