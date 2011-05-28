Bahçeli: Senin mitinginde kim vardı?

T24 -

Bahçeli, partisinin Düzce'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Türkiye'de terör örgütünün her yerde eylem içinde olduğunu ifade eden Bahçeli, "İstanbul'da eylemde, Diyarbakır'da eylemde, Hakkari'de eylemde. Ama Sayın Başbakan terörle mücadelede üstün başarı sağlayacağı yerde partileri suçluyor. 'Senin mitinginde şunlar vardı' diyor. Peki seninkinde kim vardı? Bunların üzerinde hiç durmuyorsun. Terörün kökünü kazımak gibi bir gayretin içine girmiyorsun, demokratik açılım zırvası ile memleketi etnik kökenli bölünmeye doğru götürüyorsun. Bunlarla ilgili de 12 Haziran öncesi Anayasa değişikliği yapacağını, ileri demokrasi, özgürlük kavramlarını öne çıkartarak yine vatandaşı aldatarak, kandırarak seçimlerden sonuç almaya çalışıyorsun. Bütün bunlar bu şekliyle devam ederken büyük sıkıntılarda beraberinde geliyor. Bu böyle devam etmemeli, devam edemez. Hangi partiden olursak olalım hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yanlış yönetimler sadece muhalefet oyu kullanmış vatandaşları ezmiyor, iktidarın üst kademedeki yakınları, yalakaları, hanedanlarının dışında o partiye oy verip de hala işsiz ve yoksul kalan vatandaşlarımızı da eziyor. Öyleyse bu iktidarın üçüncü döneminin olmaması lazım.''







Gitme vakti gelmiştir





AKP hükümetinin dokuz senedir iktidarda olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:





''Bu süre içinde evinizde aşınız kaynıyorsa, çocuklarınız iş sahibi olduysa, gelir seviyeniz yükseldiyse ve hayat standartlarınız düne göre daha da iyileştiyse, toplum olarak terörden kurtulmuş, herkesin huzur ve güven içinde yaşadığına inanıyorsanız Sayın Başbakan'ın 'durmak yok, yola devam' sözüne hep beraber katılır, üçüncü dönem bir iktidarı sağlayabilirsiniz. Bu karar sizindir, çünkü ülke sizindir ama bu söylenenlerin hiçbiri olmadıysa; düne göre daha da yoksullaştıysanız, evlatlarınız eğitimini, askerliğini tamamlayarak geldiği zaman ona bir iş temin etmekte güçlük çekiyorsanız, geliriniz düşmüş, hayat standartlarınız azalmışsa o zaman 'durmak yok' sözüne karşı bir söz daha söylemek lazım. Hangi gün? 12 Haziran'da. Ne demek gerekir? 'Sayın Başbakan yeter artık, git' demek lazım. Gerçekten de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gitme vakti gelmiştir. Bu iktidar yıpranmıştır, tükenmiştir, yapacağı bir şey kalmamıştır.''







Kafası karışmış





Partisinin mitingleri için Ankara'dan karayoluyla yola çıkan Bahçeli, yolda basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.





Gazetecilerle bir süre sohbet eden Bahçeli, bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerdeki konuşmalarını anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, eline bir kağıt alarak, birkaç tane sekiz rakamı çizdi.





Başbakan'ın konuşmasının sekiz rakamı gibi bir yerden başlayarak dönüp dolaşıp aynı yerde geldiğini belirten Bahçeli, ''Tüm konuşmaları bir yerde başlayıp aynı yere dönüyor.





Konuşmalarında tamamen çelişki var. Kafası karışmış durumda'' dedi.





Sekiz rakamının sadece şoför eğitimi konusunda işe yaradığını anlatan Bahçeli, ''Eğer araba kullanmaya yeni başlayan bir kişi sekiz rakamı gibi manevra yaparsa sürücülüğünü geliştirir'' diye konuştu.





