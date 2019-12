-Bahçeli: Şehitler ölmez vatan bölünmez ERDEMLİ (A.A) - 23.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her şeye rağmen 1000 yıllık kardeşliği bozmamak adına, taşkınlıklara prim vermeden, taşkınlıkları tetikleyecek tutumlardan uzak durulmasını isteyerek, ''Buradan Gabar'a, Zap'a ve oralarda tutunan şerefsizlere, Türksüz bir Türkiye hayali kuranlara, bölünmüş bir Türkiye arayışında olanlara, kafalarındaki üniter yapıyı yıkanlara, İmralı canisine ümit verenlere, PKK ile pazarlık yapanlara ve milleti 36 parçaya ayırarak bugünlere gelinmesine vesile olanlara hatırlatmak isterim: Şehitler ölmez, Türk vatanı asla bölünmez'' dedi. Bahçeli, programı kapsamında Erdemli'ye gelişinde, ilçe girişindeki Çeşmeli Otoban Kavşağı'nda kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı. Partililerle tek tek tokalaşan Bahçeli, daha sonra ilçe merkezindeki bir narenciye paketleme tesisini ziyaret etti. Burada, bir süre işçilerle sohbet eden Bahçeli, daha sonra tesisi gezdi. Bahçeli, daha sonra Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu makamında ziyaret etti. Belediyenin faaliyetleri ve ilçenin sorunları hakkında brifing alan Bahçeli, bir kadının getirdiği 6 aylık olan ve adının ''Devlet'' olduğu bildirilen bebeği, kucağına alarak sevdi. Bebek ile ilgili bilgi alan Bahçeli, anneye dönerek ''Düğününden de haberim olsun'' dedi. Bahçeli, Mersin'in Erdemli ilçe belediyesinde yaptırılan atık su arıtma tesisi ve 7 parkın toplu açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende halka hitap etti. Bahçeli, yaptığı konuşmada, ''Akdeniz'in kutlu yöresi'' diye nitelendirdiği Mersin'de halkla buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. MHP'li belediyelerin hayata geçirdiği önemli projeleri yakından takip ettiğini ve açılışlarında da yöneticilerin yanında olmaya özen gösterdiğini anlatan Bahçeli, ''Bu hizmetlerin Erdemli'yi çepeçevre saracağına inanıyorum. Buraya çok önemli eserleri kazandıran Mükerrem Tollu'ya teşekkür ederim'' dedi. Belediye başkanlarından daha fazla hizmet üretmesini isteyen Bahçeli, ''Sizler bunları yapabilecek kabiliyet ve disipline sahipsiniz. Daha güzellerini inşa edebilmeniz için Allah'a dua ediyorum'' diye konuştu. Bugün milletçe acılarla yoğrulan bir günün yaşandığını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Milletçe acılarla yoğrulduğumuz bir günde toplandık. Bölücü terörün yaptıkları sonucunda şehitlerimizin toprağa verilmesi yüreklerimizi yakmıştır. Bir yandan şehitlerimiz, bir yandan da Van'daki acıyla gözümüzü açtık. Resmi olmayan rakamlara göre 700'ü aşkın kişi öldü. Her yerde ve sokaklarda insanlarımız şehitlerimiz için sokağa dökülmüş, şehitlerimiz omuzlarda toprağa verilmiştir. Yaşadıklarımız emin olun tarifi çok zor bir durum. Her şeye rağmen 1000 yıllık kardeşliğimizi bozmamak adına, taşkınlıklara prim vermeden, taşkınlıkları tetikleyecek tutumlardan uzak durun. Gencecik evlatlarımız insafını ve insanlığını kaybetmiş soysuzlar tarafından katlediliyor. Bu yapılan düşmanlıktan daha kötü ve rezilliktir.'' ''Türk milleti adeta ateş çemberine alınmıştır'' diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kardeşliğimiz ve birlikte yaşama ülkümüz, roketatarlarla tahrip edilmekte ve bombalarla dağıtılmak istenmekte. Eylemleri, hedefleri ve niyetleri şerefsizliğin çukuruna düşmüş olan hainlerin gözlerini kan bürümüştür. Türk milleti, terörün fitne yüzüne muhatap kaldıkça, Anadolu'nun her hanesinden ağıtlar ve feryatlar yükselmektedir. Yaşadıklarımız hakikaten anlatılacak türden değildir. Maalesef teröre karşı gösterilen ihmalin ve yanlışların ceremesine aziz millet topyekun maruz kalmıştır. Erdemli'den tüm şehitlere rahmet diliyorum. Tüm şehitleri rahmetle sonsuza kadar anacağız. Bu aziz millet ahde vefasını her zaman gösterecek ve onların anılarını el üstünde tutacaktır. Bayrağı düşürmemek için toprağa düşenler kalplerimizde sürekli yaşayacaktır.'' -''Terör belasından Türk milletini kurtarın''- Şehitlerin ailelerine, silah arkadaşlarına ve millete sabır ve baş sağlığı dileyen Bahçeli, şunları kaydetti: ''Buradan Gabar'a, Zap'a ve oralarda tutunan şerefsizlere, Türksüz bir Türkiye hayali kuranlara, bölünmüş bir Türkiye arayışında olanlara, kafalarındaki üniter yapıyı yıkanlara, İmralı canisine ümit verenlere, PKK ile pazarlık yapanlara ve milleti 36 parçaya ayırarak bugünlere gelinmesine vesile olanlara hatırlatmak isterim: Şehitler ölmez, Türk vatanı asla bölünmez. Türk milletini kanlı pusu ile sindireceklerini düşünenlere hak ettikleri ders mutlaka verilecek. Silahlı Kuvvetlerin başlattığı operasyonlar, sonuna kadar sürdürülmeli. Bu mücadelede Türk askerlerine başarılar diliyorum. Sağ salim yurtlarına dönmelerini istiyorum. Eşkıya saklandıkları inde artık imha edilmelidir. Bizim bunun arkasında olduğumuzu yeniden ilan etmek istiyorum. Başbakan Erdoğan'a diyorum ki; ya PKK'yı teslim alın ya da bütünüyle yok edin. Akan kanın bedelini alın. Anaları, babaları, bacıları, kardeşleri, evlatları ve gelinleri teskin edin. Türk milletinin onurunu yere düşürmeyin. Nereye gidiyorsanız gidin, hangi dağı yakacaksanız yakın, ama şu terör belasından Türk milletini kurtarın.'' -Kandil'de Türk Bayrağı....- MHP Lideri Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: ''Türk milleti çığlıkları ve feryatlarıyla yanınızdadır. MHP de her zaman yanınızdadır. Bu defa sonuç alın, bu defa teröristleri analarından doğduklarına pişman edin. Kandil'de Türk Bayrağını göklere çekmeden gelmeyin. Türk milletine kefen giydirmek isteyenlere bu isteklerinin bedelini ödetin. İşgal dönemindeki acımasızlık bile bu kadar değildi. Düşman en azından meydandaydı, atalarımızla göğüs göğüse savaşıyorlardı. Ama bugün zehir her taraftan saçılıyor. Tehdit ve tehlike her taraftan geliyor. Millet yaslı ve kara günleri yaşıyorsa, hiç şüphesiz bölücülüğe destek olanların bu işlerde büyük parmağı vardır.'' -Savcılara seslendi- Bahçeli, demokrasi söylemiyle etnik nifak tohumlarının ekildiğini ileri sürerek, ''Ne kadar satılmış, sömürgeleşmiş ve küresel güçlerin uşağı ve sözde aydın varsa, birliğimize ve kardeşliğimize diş biliyorlar. Onlara göre PKK hak arayan, özgürlük arayışçılarından oluşuyor. Mehmetçik ise suç işleyen bir grup. Bu ihanet ve melanet yüzlerini biz çok iyi biliyoruz. Bunların raporları, sözleri ve tavsiyeleri sanki her şeyi onlar biliyormuş gibi... Sergiledikleri küstahlıklar, hepimizin gözü önünde sergileniyor. Ne var ki, bu kirli suratlara karşı adalet sessizdir. Özel yetkili savcılar ne yazık ki başka şeylerle uğraşıyorlar. Bir kez daha çağırıyorum, cumhuriyeti savunmakla yükümlü hukuk adamları, daha neyi beklemekte ve hangi ortamı gözlemlemektesiniz? Terörle mücadele edenleri içeri atanlar ki, bunlardan birisi Engin Alan'dır, neden teröre karşı hareketsizdir? Cumhuriyet savcılarının inisiyatif almasını bekliyorum, yapılanları karşılıksız bırakmamalarını bekliyorum'' dedi Konuşmasında hukuk adamlarına da seslenen Bahçeli, şunları kaydetti: ''Kim ayrılık tohumları atıyorsa, yakalarına yapışın. Yiğit bir savcının yolunu gözlüyorum. Ayağa kalkarak Cumhuriyeti savunacak bir hakim diliyorum. Yansız tarafsız bir hukuk zihniyetinin var olmasını diliyorum. Bunu hem Türkiye hem Erdemli bekliyor. Halk, 'kandırılmaktan ve kanıyla imtihan edilmekten yoruldum' diye haykırıyor. Milli duyarlılığı olan kimse bunlara sessiz kalamaz. Kırılıp bükülmekten, kanıyla imtihan edilmekten yorulan halkımızın sesini duymaları gerek. Kem gözleri şaşırtmak, küfrü etkisizleştirmek için herkes üzerine düşeni yapmalı. Sağlam bir milli duruş bugün değilse ne zaman gösterilecek? İç de ve dış da yıkımı savunan çılgınların alması gereken cevabın zamanı gelmiştir. Bizim ihtiyacımız olan kudret, görmesini bilen için damarımızdaki asil kanda mevcuttur.'' -Ekonomik gelişmeler- Türkiye'nin iyi yolda olmadığını, istikrarsızlık ve dengesizliğin her alanı aldığını ifade eden Bahçeli, ''Güvensizlik koyulaşmış, ekonomik zorluklar kökleşmiştir. Halk kaderine terk edilmiştir. Artan hayat pahalılığı hepimizi perişan etmiştir. Başbakanın gelişmiş diye nitelendirdiği ekonomi, bugün sizden zorla aldığı ağır vergilerle ayakta durabilmektedir'' dedi. İşsizlik ve yoksulluğun Akdeniz'in maviliğini parıltılı gökyüzünü kararttığını öne süren Bahçeli, her mesele için kapsamlı çözümlerinin ve projelerinin olduğunu, bu nedenle çalışkan Erdemli'deki gelişmeyi tüm Türkiye'ye dağıtmak adına göreve talip olduklarını kaydetti. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, sadece bugünü değil, geleceği düşünme fikrinden hareket ettiklerini belirterek, hizmetlerin hayata geçirilmesi noktasında emeği geçenlere teşekkür etti. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ile partililerin katıldığı törende, MHP Lideri Bahçeli'ye temsili olarak hemşehrililik belgesi verildi ve el dokuması halı hediye edildi. Protokol üyeleri daha sonra toplu açılış törenini gerçekleştirdi.