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Politika

Bahçeli: Seçimlerdeki hedefimiz yüzde 40

Devlet Bahçeli, seçimlerden yüzde 40 oy oranıyla çıkmak istediklerini söyledi.

10 Şubat 2011 02:00

T24 - MHP'nin 2011 seçim beyannamesini açıklayan Genel Başkan Devlet Bahçeli, seçimlerden yüzde 40 oy oranıyla çıkma hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklama şöyle:

"Seçim bildirgemizi kamuoyu ile paylaştık. Bölge ayrımı yapmadan Türkiye'nin her yerini dolaşacağım. MHP'siz bir Meclis arzusu içindeler. MHP'yi küçük göstermek, bölmek ve parçalamak istiyorlar. Ama buna rağmen büyüyoruz... Halkta değişim var. AKP yüzde 40'la tek başına tahribat yaptı. Bunu onarmak için yüzde 40'ın üstünü istiyoruz. Koalisyon onarıma yetmez. İttifak düşünmüyoruz. Merkez sol her zaman yüzde 40'ın altındadır. CHP bunun ne kadarını alır bilemeyiz."


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