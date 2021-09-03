Bahçeli: Seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesini MHP'yi kurtarma hamlesi olarak yorumlayan sözde uzman ve kiralık kalemler vahim bir hesap hatası yapmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları açıklamalarla ilgili "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır." dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ne yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır." açıklamasını yaptı.

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