-BAHÇELİ: SAZAK'IN HATIRASINI YARALAYAN YAYINLARI KINIYORUM ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski bakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak hakkındaki iddialara ilişkin, ''12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'nin içine sürüklendiği anarşi ve kaos ortamında yapılan bir görüşme hakkında İngiliz Büyükelçiliğinin hangi amaca yönelik olduğu bilinmeyen yanlış ve maksatlı değerlendirmelerini yansıtan bir metinden hareketle şehidimiz Gün Sazak Bey'in aziz hatırasını yaralamayı amaçlayan bu yayınları şiddetle kınıyorum'' dedi. Bahçeli, Sazak hakkında bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Sazak'ın, MHP'nin siyasi mücadele tarihinde müstesna ve unutulmaz bir yeri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''27 Mayıs 1980 tarihinde hain bir terör saldırısı sonucu şehit edilen MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak Bey hakkında bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler büyük bir esef ve üzüntüyle karşılanmıştır.12 Eylül 1980 öncesi Türkiye'nin içine sürüklendiği anarşi ve kaos ortamında yapılan bir görüşme hakkında İngiliz Büyükelçiliğinin hangi amaca yönelik olduğu bilinmeyen yanlış ve maksatlı değerlendirmelerini yansıtan bir metinden hareketle şehidimiz Gün Sazak Bey'in aziz hatırasını yaralamayı amaçlayan bu yayınları şiddetle kınıyorum. Son dönemde çeşitli vesilelerle şahit olduğumuz bu ve benzeri yayınların ve bunlardan maksatlı sonuç çıkarmayı amaçlayan gayretlerin siyaset ve basın ahlakı ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı ortadadır. Büyük devlet, siyaset ve fikir adamı olan rahmetli Gün Sazak Bey'in 'milliyetçi hareket' davasına büyük hizmet ve katkıları ebediyen hatırlanacak, aziz hatırası gönüllerimizde sönmeyen bir inanç ve iman meşalesi olarak Türkiye'nin milli birliği, huzuru ve kardeşliği için sürdürdüğümüz mücadelenin yolunu aydınlatacaktır.''