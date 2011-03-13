-BAHÇELİ: SANKİ ERDOĞAN ABIHAYAT SUYU İÇMİŞ BERGAMA (A.A) - 13.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Cumhuriyet'ten bu yana bu ülkede neler yapılmışsa hizmeti geçenleri inkar ediyor ve onlara hakaret ediyor. Sanki Recep Tayyip Erdoğan abıhayat suyu içmiş. Bir çivi çakılmışsa Recep Tayyip Erdoğan yapmış. Nerede Atatürk, nerede İnönü, nerede Celal Bayar, nerede Ecevit, nerede Erbakan?'' dedi. İzmir'in Bergama ilçesinde partisinin teşkilat binasının açılışının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana çok değerli yöneticilerin ve saygın liderlerin olduğunu belirtti. AK Parti'nin, hizmet döneminde 3 bin günü geride bıraktığını belirten Bahçeli, bu süre içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün televizyonlarda aynı konuşmaları yaptığını öne sürdü. ''Toplumun aynı yüzü görmekten, aynı sözü dinlemekten usandığını'' ifade eden Bahçeli şöyle konuştu: ''Bu kadar yandaşı olan, bu kadar devletin imkanlarını istismar eden bir siyasi parti liderinin milletten aldığı desteği de düşündüğünüzde daha soğukkanlı, sözünün arkasını bilen biri olması lazım. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasi üslubu argolaştırmıştır, çirkinleştirmiştir; yalan, iftira, saldırı eklemiştir ve hepsinden daha önemlisi siyasi üslubu inkara dayanmaktadır. Hep 2002'yi esas alıp, bu ülkede başka neler yapılmışsa kötülüyor. Cumhuriyet'ten bu yana bu ülkede neler yapılmışsa, hizmeti geçenleri inkar ediyor ve onlara hakaret ediyor. Sanki Recep Tayyip Erdoğan, abıhayat suyu içmiş. Bir çivi çakılmışsa o yapmış. Nerede Atatürk, nerede İnönü, nerede Celal Bayar, nerede Ecevit, nerede Erbakan? Bu siyasi edepten yoksun olma halidir, kendini beğenmişlik halidir. Ortadoğu'da sultanlık, padişahlık rüzgarına kendini kaptırma halidir. Böyle bir zatın 3. defa başbakan olması veya dilinin altında yatan cumhurbaşkanlığına heves etmesi kendisi için hayırlı olmaz.'' İktidarın demokrasiyle değişmesi gerektiğini, darbeyle, ara rejimle iktidar değiştirme döneminin demokrasi kültüründen atılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, ''Muhalefetin baskı ve suçlamaları karşısında 'Bizi millet getirdi, onun için bizi eleştirmeye hakkınız yok' diyor. Geçmişte, kendisi doğmadan yapılanlara sahip çıkıyor ama yanlışı kabullenmiyor. Aziz milletimiz, getirdiği gibi götürmesini de bilir'' dedi. -''GERİLİM STRATEJİSİ UYGULANIYOR''- Devlet Bahçeli, iktidarın, 8 yıldan bu yana ''gerilim stratejisi'' uyguladığını, ''inananlar-inanmayanlar, laikler-laik olmayanlar, ilericiler -ericiler kamplaşmasının tohumlarını ektiğini'' iddia etti. Ülkenin ''Mezhep temelli ayrımcılığa'' sürüklendiğini öne süren Bahçeli, bugün Türkiye'nin ''beka sorunu'' bulunduğunu, bunun nedeninin de ''Başta Başbakan olmak üzere, bazı Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri olduğunu'' savundu. Başbakan Erdoğan'ın ''Okyanus ötesinden kulağına ne fısıldandıysa onu uygulayan teslimiyetçi bir politika uyguladığını'' ileri süren Bahçeli, şöyle konuştu: ''Demokratik Açılım adı altında yapılan toplantı PKK'yı siyasallaştırma sürecini hızlandırmış, fakat ondan çok daha öte bir tarihi yanılgıyı ortaya koymuştur. Türkiye için ihanete varan bir sürecin başlangıcı haline gelmiştir. Bunun sorumlusu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkincisi, bugün görevinden seçimler için ayrılmış Adalet ve İçişleri bakanlarıdır. Bu ihanet ve yıkım projesinin sorumlularından millet adına hesap sorulacaktır. İmralı ile Hükümet arasında müzakere yapıldı ve pazarlık süreci yaşandı. Sayın Başbakan ne kadar inkar etse de gerçek ortadadır. Tarih bunları madde madde ortaya koyacaktır.'' AK Parti'nin yargıyı da siyasallaştırmaya çalıştığını öne süren Bahçeli, Erdoğan'ın seçim beyannamesini hazırlarken, yapacağı anayasa değişikliklerini de basın yoluyla halka duyurması gerektiğini ifade ederek, ''Bu millet okusun, araştırsın. Bu anayasa değişiklikleri, devlet ve üniter yapıyı koruması, istikrar getirmesi açısından ortaya konulan güzel tedbirler midir, yoksa Türkiye'nin bölünmesini sağlayan ihanet belgesi mi olacak?'' dedi.