Bahçeli: Sandıklara kurt bakışı veriyoruz; geleni, uçanı, kaçanı takip edecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afyonkarahisar-Uşak mitingleri öncesinde Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan'a, seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarıyla ilgili yabancılaşmış ve inkar edici bir üslup kullandığını söyleyen Bahçeli, "Sayın Başbakan’ın konuşmalarını hiç ciddiye almadığımı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

MHP mitinglerinin oldukça kalabalık olduğunu söyleyen Bahçeli, kadın katılımın yüksekliğine dikkat çekerek, "Kadınlar mitinglere katılıyorlar ve bir yerde öbek halinde duruyorlardı. Şimdi alanlarda tamamen yaygın bir haldeler ve siyasi söyleme katılıyorlar. İşin ilgi çeken tarafı bu. Konuşmaları çok dikkatli dinliyorlar, yeri geldiği zaman alkış tutuyorlar, yeri geldiğinde bağırıyorlar, slogan atıyorlar. Bu yönüyle söylüyorum. Bu işe de kadın eli değmiş oluyor ve bu iyi bir şey oluyor" dedi.

'Başbakan iftira ile tahrik ediyor'

Başbakan'ın MHP, CHP, HDP ve 'paralel yapı' için "dörtlü çete" ifadesini kullanması hakkındadaki görüşleri de sorulan MHP Genel Başkanı, "Başbakan aritmetiği, geometriyi karıştırmış. Paralelin içine ne girer bunları bilmiyor. İftira ile tahrik ediyor. Cumhurbaşkanı da benzer şeyler söylüyor. Esas paralelci kendisidir. 10 yıl birlikte olup birçok kararların, kurumların oluşmasında katkı sağlayan bir siyasi lider olarak, ‘17-25 Aralık’ta ayrıldı’ diye herkesi düşman ilan etmesi, bu düşmanlığa da herkesi katması doğru bir şey değil. Günü geldiğinde bunların hepsinin hesabı sorulacak" cevabını verdi.

Oy sayımlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Sandık güvenliğiyle ilgili iddialar eskiden beri var. Türkiye’de her şeyi tahrip eden seçimi tahrip etmez mi? Bu nedenle biz kendi örgüt yapımızı uyarıyoruz. Eğitimlerimizi veriyoruz, sandıklara bir kurt bakışı veriyoruz. Bu kurt bakışı çok önemli. Geleni, uçanı, kaçanı takip edecek" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin röportajının tamımını buradan okuyabilirsiniz.